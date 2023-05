Biden promete que el sistema bancario estará "sano y salvo" tras el colapso del banco First Republic

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha prometido que el sistema bancario estará "sano y salvo" tras el colapso del banco First Republic, después de que los servicios reguladores de Estados Unidos anunciaran este lunes que JPMorgan ha comprado los activos.

"Estas acciones van a garantizar que el sistema bancario esté sano y salvo, y eso incluye proteger a las pequeñas empresas de todo el país que necesitan pagar las nóminas de los trabajadores", ha declarado el mandatario, que ha agregado que así "garantizan que todos los depositantes estén protegidos y que los contribuyentes no estén en un aprieto".

El banco First Republic se ha convertido esta semana en el tercer gran banco en hundirse en menos de dos meses, después de que colapsasen el Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank. Las acciones de First Republic pasaron de cotizar a 122,50 dólares el pasado 1 de marzo a apenas 3 dólares el pasado viernes y se daba ya por segura la intervención de la FIDC. "Permítanme ser muy claro, mientras que los depositantes están siendo protegidos, los accionistas están perdiendo sus inversiones y críticamente los contribuyentes no están en el gancho, como he dicho antes", ha aseverado.

Poco después del hundimiento de SVB y Signature en marzo los principales bancos estadounidenses acordaron un préstamo de 30.000 millones de dólares para First Republic a petición de la secretaría del Tesoro, Janet Yellen. La entidad comenzó a funcionar en 1985 con una sola oficina en San Francisco y es conocida por acoger a clientes adinerados de los estados costeros. En este momento tiene 82 sucursales, según su web, la mayoría en barrios ricos.