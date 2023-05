Ignacio Montero: "La coinversión da una doble seguridad al inversor"

La seguridad es lo que buscan los ahorradores en tiempos de inestabilidad. Dentro de sistema financiero español, es Banca March el que lidera con sus productos que combinan inversión, seguridad y rentabilidad y que no se ven tan afectados por las turbulencias puntuales de los mercados. Entre ellos, destaca la coinversión en la que banco y cliente invierten de manera conjunta, por lo que tienen un gran potencial de crecimiento y de rentabilidad.

Banca March tiene la ventaja de que es un banco familiar en el que los clientes se sienten seguros y que cuida de los ahorros como si fueran propios, otorgando una gran confianza en ellos. Banca March ofrece a sus clientes la posibilidad de invertir con ellos, convirtiéndose en socios con las mismas condiciones que lo hace el banco, aprovechando las estrategias que diseñan sus expertos. Desde 2008, Banca March ha gestionado más de 3.100 millones de euros en Coinversión no líquida. En este tiempo, 2.306 clientes han participado junto al banco en distintas inversiones.

Las inversiones no líquidas son inversiones de creación de valor que requieren una estrategia a medio largo plazo para obtener la rentabilidad prevista. No son líquidas porque no cotizan en mercados y son independientes al no estar condicionadas por la propia volatilidad que hoy vemos en mercados como es la bolsa. En 2022 la Coinversión no líquida directa se caracterizó por una oferta diversificada, con un volumen total comercializado de 270 millones de euros.

Lo bueno de invertir con Banca March es que el ahorrador está doblemente protegido: en primer lugar por ser la misma estrategia del banco y en segundo, que no es la estrategia de cualquier banco, es la del banco más solvente de España. La experiencia y vocación en el análisis de inversiones que van a realizar les hace ser muy selectivos en las numerosas oportunidades que se presentan.