TDND: ¿Es posible tener una cartera diversificada estando sólo en renta variable?

Habrá asesores financieros y aficionados a la inversión que no conciban otra manera de diversificar una cartera que incluyendo en ella distintos tipos de activos. Bolsa, deuda, materias primas, o activos inmobiliarios. Uno de los ejemplos más destacados que tenemos es la cartera permanente, que compone con distintos tipos de activos que le permiten tener siempre un comportamiento positivo sea cual sea la tendencia que en ese momento está premiada o castigada en el mercado. Así ssi la renta variable tiene un mal comportamiento, siempre tendrás materias primas o inmuebles que te permitan mantener la rentabilidad.

Sin embargo, también es posible tener una cartera bien diversificada aunque esté completamente invertida en Renta Varible. Marcos Álvarez, conocido como Aoshi, y famoso entre los oyentes de Tu Dinero Nunca Duerme por habernos enseñado la inversión "al tran tran", actualmente es el director de comunicación del fondo Adarve. En su proceso de inversión, caracterizado por mantener resortes que eliminen los factores emocionales de la selección de valores a incorporar en la cartera, también destaca por la selección de compañías que permitan la diversificación del a misma por factores.

"Siempre estamos muy orientados a ver la filosofía de la RV bajo el paraguas de los mercados en los que estamos. El año pasado no fue negativo para el value, por ejemplo; aunque la Bolsa parecía que estaba bajando, hay activos fuertes que subieron mucho. En Turquía o Argentina, las bolsas llegaron a subir el 100% en euros (no en sus monedas). Incluso el Dow Jones Industrial que bajó en dólares, pero en euros hizo hasta máximos históricos", explicaba Marcos para dar las primeras pistas sobre cómo es posible diversificar en RV.

El estilo de inversión puede ser un factor, decía Marcos, "el value investing lo hizo francamente bien el año pasado, y eso que fue un año muy malo para la renta variable". El factor geográfico también es importante, así como el factor divisa. En definitiva, lo importante, lo complicado, es identificar esos factores que pueden comportarse de manera distinta y que nos permitan estar expuestas a las distintas tendencias. Además, hacerlo a título particular con los etf que tenemos disponibles, es sencillo. "Hay ETF de empresas de gran capitalización, otros de empresas de pequeña", señalaba Marcos Álvarez.

Lo importante para este especialista es tratar de evitar a toda costa la emocionalidad a la hora de tomar decisiones de inversión, ya que en la mayoría de las ocasiones, es ésta, la emocionalidad, la que trae las pérdidas.