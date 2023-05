Cobas apuesta fuerte por Asia: "El Gobierno corporativo está cambiando"

¿Ha llegado el momento del value? Llevamos tanto tiempo diciéndolo, que parece un tópico. Y sí, lo parece: al menos eso dicen los resultados de los últimos dos años, en los que las gestoras de inversión en valor han mostrado unas excelentes rentabilidades, muy por encima de la media del mercado.

Por eso, quizás la pregunta no sea tanto si es "el momento", sino cuánto durará. Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, uno de los debates más candentes en los foros especializados en este 2023. Con un invitado de lujo Iván Chvedine, uno de los principales analistas de Cobas AM, recién llegado de su Conferencia Anual para inversores.

La primera pregunta tiene que ver con Asia, un mercado en el que están muy presentes y que creen que es cada vez más atractivo, entre otras cosas porque algunas de las peores características de las compañías coreanas o japonesas (la falta de cuidado hacia el accionista) cada vez son más algo del pasado: "El Gobierno corporativo está cambiando. Se está incentivando a las compañías a hacer recompras o pagar dividendos. A hacer algo con su dinero. Una buena prueba es que Warren Buffett está ahí. Muchas de nuestras compañías en cartera están haciendo recompras. Y, además, hay otro factor, por ejemplo en Corea cada vez hay más inversores minoristas que están en el mercado bursátil, lo que también hace que sus gobiernos estén más pendientes".

En Cobas AM, después de unos años complicados, los dos últimos ejercicios han sido de recuperación. Chvedine cree que las dinámicas seguirán siendo las mismas durante los próximos trimestres. "Hemos sembrado en territorio muy fértil, conocemos muy bien lo que estamos arando y hay que recoger los frutos. Tenemos compañías muy buenas, un buen equipo y estamos seguros de que la rentabilidad llegará", asegura Chvedine.

A partir de ahí, la lógica del value nos dice que lo que ocurra en el corto plazo no importa demasiado. Por eso, los grandes gestores españoles están convencidos de que su momento llegará. La década 2010-20 está claro que ha sido la del growth y las valoraciones estaban tan diferenciadas cuando llegó la pandemia que eran muchos los que esperaban un cambio de tendencia. El Covid, si acaso, fue el detonante y las subidas de tipos terminaron de dar la puntilla a las valoraciones muy ambiciosas. Y entonces todo el mundo, también los inversores, miró al value y a sus aburridas empresas y sectores tradicionales. ¿Cuánto durará?