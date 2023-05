Feijóo ficha al exdirigente de Ciudadanos Luis Garicano

Alberto Núñez Feijóo lo tenía en su radar desde hace meses y, este lunes, a menos de una semana de las elecciones municipales y autonómicas del domingo, se confirmaba la noticia. El PP ha fichado al exdirigente económico de Ciudadanos Luis Garicano para su fundación presentada hace unas semanas, Reformismo21.

Así lo confirman desde Génova a Libertad Digital tras haberlo adelantado Onda Cero. Desde hace casi un año, Feijóo puso la vista en el dirigente naranja, uno de los más destacados de Ciudadanos, como uno de los representantes de ese "talento" que decía quería incorporar al PP.

Tras su salida de la formación que presidía Arrimadas, Garicano se ha dedicado a impartir clases en Nueva York. Así las cosas, no será un cargo más en Génova sino que estará ligado a los de Feijóo a través de la fundación.

Garicano entra en Reformismo 21 tras el fallecimiento de uno de los referentes económicos de la fundación, el exministro Josep Piqué en la fundación hace unas semanas.

Tras el llamamiento de Feijóo

La entrada del exdirigente naranja se produce después de que este domingo, desde la plaza de toros de Valencia, Feijóo hiciera un llamamiento al voto útil, tanto de Vox como de Ciudadanos. El líder del PP mencionó directamente a las dos formaciones asegurando que era "necesario apostar por el cambio y cuando se apuesta por el cambio no vale con cualquier opción. No demos nada por hecho, no hay nada ganado ni nada perdido. No penséis que el voto es solo un papel. Es imprescindible unir el voto en torno al PP. Si quieres cambio, concentra el voto en el PP".

Tras ello, precisaba: A las personas que no votaron al PP, a los votantes liberales y de centro que les ilusionó el proyecto de Cs, a los votantes de Vox que desean gobiernos fuertes y comprometidos con nuestro país, a los votantes socialistas que les avergüenza el rumbo de nuestro país...", a todos ellos, Feijóo se ha dirigido para pedirles "la oportunidad" de gobernar.