Miguel Anxo Bastos: "Si tuviera poder sólo pondría una ley: respetar la propiedad privada"

Este año el galardonado con el Premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad ha sido el profesor gallego y gran erudito Miguel Anxo Bastos Boubeta, que recibió el merecido homenaje y la correspondiente escultura el pasado viernes en el Casino de Madrid durante la Cena de la Libertad. Cita que ha batido record de asistencia, lleno absoluto (230 personas).

A Bastos le han precedido en un premio que se entrega desde 2007 Carlos Alberto Montaner, Mario Vargas Llosa (2012), Carlos Rodríguez Braun (2013), Pedro Schwartz (2014), Jesús Huerta de Soto (2016), Antonio Escohotado (2019) o Federico Jiménez Losantos (2020).

La Cena de la Libertad reúne a liberales de España y del mundo y en esta ocasión ha contado con una visita muy especial, la de Javier Milei, Presidente honorífico del Partido Libertario argentino y líder de la plataforma política La Libertad Avanza. Paraba un par de días en Madrid y se quiso sumar, casi in extremis. Acompañado de su hermana, en conversación con Libertad Digital destacaba la importancia de dar la batalla cultural porque el liberalismo, decía, es una cuestión moral. No ve complicado pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, que se celebran en octubre de este año, y si lo logra, aseguraba, puede llegar la gran sorpresa y el esperado cambio en una Argentina secuestrada por el kirchnerismo. Si cada foto, dicen, te roba un poco de alma, Milei salió del cóctel desalmado.

Entre los asistentes a la cena, un clásico, el economista Pedro Schwartz, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y su viceconsejero, Manuel Llamas; los economistas Jesús Huerta de Soto, Juan Ramón Rallo o Gabriel Calzada; representantes de la Universidad Francisco Marroquín; editores, empresarios, socios del Instituto, alumnos, discípulos y jóvenes liberales entusiastas de Bastos.

El periodista y presidente del IJM, José Carlos Rodríguez hizo la presentación del acto y los encomios corrieron a cargo de Huerta de Soto, autor de Socialismo, cálculo económico y función empresarial, una referencia bibliográfica para el gallego, y de dos de sus alumnos Óscar Rodríguez Carreiro y Eduardo Fernández Luiña.

El discurso de Bastos: ¿Por qué perdimos nuestros valores?

Profesor Bastos, el origen. Recordaba que siempre fue "intuitivamente de derechas" pero detectó que frente a las ideas imperantes en la época, el marxismo, no podía argumentar las suyas porque "no tenía un corpus intelectual riguroso para empezar a discutir y que contradijera el mainstream dominante". En la universidad le decían que "todo lo que pensaba era falso". El Premio Nobel "Hayek no existía."

Han pasado los años pero apelaba a los presentes: "está todo por escribir", en "ciencias sociales, en economía, política, literatura…". Y fundamental, la historia, "hacen falta historiadores, y cada vez más, porque quien controla la historia controla el relato y no tenemos relato ninguno". Los libros de texto "justifican al Estado" y no dan el "punto de vista del ciudadano".

Enlazaba esta reflexión con una crítica a los economistas liberales, "que les gusta estar con el dinero", "en la liquidez, en esas cosas finas" y eso "queda muy bien, pero hay que bajar al barro, dejarse de tanto canapé". Hay que hablar, decía, de desigualdad.

Seguía su discurso con los puntos de su popular lema, "Capitalismo, ahorro y trabajo duro".

"Hay que recuperar los valores; que nos hacen falta. En los años 50 había hambre en Galicia, miseria, se emigraba. ¿Por qué nos olvidamos de eso? Ahora estamos aquí tomando estas cosas, salmorejo… ¿Por qué se cambia? ¿Qué hicieron nuestros abuelos que nosotros no hacemos?"

Y se respondía:

"Lo primero, la propiedad privada. Si fuera un ministro o algo así, Dios no lo quiera, sólo pondría una ley: respetar la propiedad privada y punto. Y no es tener cosas, la propiedad es un elemento de civilización, trae paz, arraiga a la gente, hace que lleven vidas sensatas y piensen a largo plazo. Los Estados atacan la propiedad privada".

Ponía un ejemplo:

"Su casa no es su casa: es una especie de usufructo, que (el gobierno) cuando quiere la puede expropiar justificado por bien social. Puede regular las alturas que tiene, su uso, el color, si alquilar o no alquilar". Y algo fundamental: "No sólo son las intervenciones del gobierno, es la cultura la que ataca todo eso".

Bastos hablaba de una "sociedad uberizada", en la línea de la Agenda 2030:

"No todo lo que crea el mercado es bueno, puede ser algo subversivo. Siempre estamos viviendo a expensas de otro. No hay nada por lo que luchar. El territorio del que es uno. Mi coche es mi coche, me llevó a mi boda, ese coche lo quiero. Hay un vínculo con las cosas. Esto también es libertad". Ironizaba con conceptos como el de "economía circular".

Sobre el trabajo duro:

"El trabajo está universalmente denostado. Ves los programas de los partidos políticos y todos: trabajar, dos, tres horas… ¡No! ¿Qué tiene de malo que una persona sea trabajadora o sea aplicada? ¿Ocho horas trabajando es un abuso en cambio 24 horas en un after es bueno? ¿Aprender, estudiar, enseñar está mal?"

El Capitalismo no es consumismo:

"El ahorro tiene muy mala prensa. Todo culturalmente está en contra del ahorro. ¡Compre ahora y pague luego! Y el ahorro también es civilizador". Te lleva a "no cometer excesos. ¿Un borracho es ahorrador?. Es una lucha cultural. A mí no me educaron así, entonces, ¿por qué ahora la juventud sale así? No tiene dudas: "primero ahorrar y luego irnos de vacaciones porque el consumismo es lo más anticapitalista que hay". "El capitalismo es una forma de pensar, una forma mental que te invita a ahorrar y trabajar. Es un invento humano y hay que explicarlo, no es natural. El capitalismo no sólo genera riqueza, genera moral. Las consecuencias son buenas: con más recursos la gente es más educada y menos violenta, se comporta mejor, tenemos más medios para cuidar a los pobres, a los ancianos y a los jóvenes que quieren estudiar".

Y para acabar, un mensaje optimista:

"Cuando empecé esto era pesimista. A los liberales nos gusta mucho el profeta Jeremías, que Dios le manda a predicar y le dice: que sepas no te van a hacer ningún caso". "Y ahora soy optimista. Éramos muy pocos. Internet, estas cosas, desde medios de comunicación, la prensa de masas y la radio se argumenta contra el salario mínimo. En Madrid se puede hacer una campaña liberal y vende, nunca lo había pensado, eso no lo había visto. O en Argentina".

Aplauso de los asistentes para Ayuso y para Milei.

Los encomios: Huerta de Soto, Luiña y Carreiro

El primero en subir al atril fue Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía Política y y representante de la escuela austríaca. Su libro Socialismo, cálculo y función empresarial introdujo a Bastos en el anarcocapitalismo. Recordaba el impacto que le causó conocerle. "Yo presumía de que tenía discípulos en el Bloque Nacionalista Gallego. Se lo había leído todo en filosofía y en ciencias políticas y transmitía una ilimitada erudición con tal alegría y entusiasmo... Era el más popular de su querida universidad de Santiago de Compostela" y ahora, decía Huerta de Soto "es el más popular de toda España".

Fue ayer. Fue con mi maestro. Fue la cena de la libertad del @juandemariana Fue fantástico. Mil anos mais para o profesor Bastos. pic.twitter.com/IU6nXUxGN3 — Eduardo Fernández Luiña (@edu_amagi) June 3, 2023

Destacaba del premiado su "acción vigorosa", "es el entusiasmo personificado", "la erudición vestida de alegría". Él y sus discípulos son "anarquistas pero gente de orden, de principios morales" que "denuncian la cultura woke de izquierdas y al Estado como la encarnación del demonio". Y concluía: "son anarcocapitalistas como dios manda".

Por su parte el Eduardo Fernández Luiña, que fue director del Instituto Juan de Mariana, recordaba cuando le conoció, en un curso de Políticas Públicas y cómo el maestro fue "derribando todos los argumentos que le planteaban los alumnos, uno a uno. Daba más voces que nosotros". Bautizaron esta actitud como "BEB: Brutal efecto Bastos". "Nos cambió la vida", añadía, "él y su maestro José Vilas Nogueira".

Le definía como "un amigo del debate, de la discusión en libertad, abierta y sin complejos" que creó "una comunidad de personas comprometidas con la defensa de la libertad", "una escuela" en la que "aprendimos a vivir sin miedo, el rigor académico, el compromiso con la verdad y la humildad intelectual". Algo que sigue muy vivo, esa "lucha a favor de una sociedad de personas libres y responsables". Concluía, "gracias por hacernos mejores personas".

Ayer en la #cenadelalibertad del @juandemariana en el Casino de Madrid.

La libertad se abre paso cada vez entre más gente y más jóvenes.

Grandes intervenciones, invitados, y grande el premiado Miguel Anxo Bastos.

Enhorabuena y hasta la siguiente!#liberalismo pic.twitter.com/23u4dHNj2w — Centro Diego de Covarrubias (@CDCovarrubias) June 3, 2023

El tercero, otro discípulo, Óscar Rodríguez Carreiro, Doctor en Ciencias Políticas, también destacaba su cercanía y "no está preocupado por sí mismo, ni por el boato, no se toma demasiado en serio a sí mismo" y "el compromiso moral con la verdad, su contribución al conocimiento verdadero", un Bastos "despiadado con el error intelectual". Carreiro acaba sus palabras muy emocionado y se fundía en un abrazo con su maestro.

Una noche muy emocionante, vibrante, en la que los asistentes además de largos aplausos a los discursos, se pusieron en pie en varias ocasiones para celebrar la defensa común de los principios liberales.