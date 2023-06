El 23J llega a los colegios tras un año de espera del prometido plan de Sánchez contra el "recalentamiento" en las aulas

El 22 de julio es el día más caluroso del año en España. Y Sánchez ha elegido el día siguiente para convocar unas elecciones. Pero, además, lo hace con unos colegios electorales que, según su propio Gobierno, debían haber tenido ya aparatos generalizados de aire acondicionado. Pero, de eso, nada de nada, como ha denunciado recientemente el sindicato CSIF.

CSIF emitió hace menos de un mes su denuncia por el hecho de que "Educación ha incumplido su compromiso de aplicar un protocolo contra el calor en las aulas". Y es que, "aunque el Ministerio se comprometió el pasado mes de agosto a pactar el texto con las CCAA, todavía no ha visto la luz". Y, con el parón legislativo por elecciones, no la verá.

La queja de CSIF fue trasladada al Gobierno el 27 de Abril. Lo que supone que, cuando Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones al 23J tras ver los resultados de las municipales y autonómicas del 28M, lo hizo sabiendo perfectamente que los colegios electorales no estarían preparados para el calor de esa fecha. Hay que tener en cuenta que, ni con el plan anticalor en la aulas escolares, se había llegado a pensar en una fecha como el 23 de julio porque no hay clases ese día. Con lo que el plan no está en marcha y, aunque hubiese mitigado el calor, tampoco el plan lo hubiese aliviado por completo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, denunció que el Ministerio de Educación "ha incumplido su compromiso de aplicar un protocolo contra el calor en las aulas. Educación anunció el pasado mes agosto un plan de adaptación climatológica que pactaría con las CCAA, pero, casi un año después, dicho plan no ha sido ni presentado ni acordado".

CSIF recuerda que "ya se dirigió en enero de 2021 a las consejerías de Educación de todas las CCAA instándoles a adoptar medidas urgentes para subsanar las deficiencias observadas en las aulas, como reforzar los sistemas de e climatización y una evaluación de los riesgos medioambientales, en línea con la directiva europea". Todo ello llevó a la elaboración de un plan por parte del Gobierno central. Pero todo ello ha quedado en agua de borrajas.

"La situación vuelve a ser especialmente preocupante, teniendo en cuenta la ola de calor y que padecen de manera especial la comunidad educativa (profesores, estudiantes, tutores, etc.) debido a que las instalaciones no están debidamente preparadas", señalaba CSIF en aquella denuncia de abril de este año. "En este sentido, denunciamos que el Gobierno llega tarde una vez más y lamenta que no haya aprendido nada de la pandemia ni del impacto de las altas y bajas temperaturas en la comunidad educativa".

Y, todo ello, era sin contar con unas elecciones, con votantes mayores, con la fecha de un 23 de julio y con la avalancha de gente votando, interventores, apoderados, etc. que se produce en unos comicios generales.