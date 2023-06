Miguel Santos, CTO del Grupo MASMOVIL gana el premio CTO Awards of the Year

La prestigiosa publicación internacional Mobile Europe ha premiado a Miguel Santos, CTO del Grupo MASMOVIL, como CTO of the Year en la categoría ‘Gamechanger’ en sus reconocidos premios CTO Awards of the Year que se celebraron ayer en Londres. Miguel Santos ha conseguido este premio en el que estaban nominados representantes de otras compañías como Virgin Media Ireland, SIRO o TIM.

El Gamechanger Award es el acreditado reconocimiento a un director de tecnología que destaca por desempeñar su función de una forma innovadora. Este galardón reconoce al director de tecnología que trabaja por unas infraestructuras y operaciones eficientes y eficaces, y modelos de negocio que hagan uso de tecnologías como la IA, la analítica del dato, la automatización, las plataformas abiertas y las API.

En el caso del CTO de MASMOVIL, Mobile Europe le ha premiado con este galardón por haber sido capaz de transformar la organización introduciendo una filosofía innovadora hacia un modelo más ágil alineado con la estrategia y el negocio, automatizado y basado en el dato, identificando palancas fundamentales para satisfacer las necesidades estratégicas y de las áreas de negocio con un crecimiento exponencial, que supone un reto adicional para las redes y sistemas.

Como indica Miguel Santos, CTO del Grupo MASMOVIL, "Gracias a este cambio de modelo somos más rápidos en la gestión de proyectos y sistemas de red que requieren una respuesta ágil y resultados exitosos en cortos periodos de tiempo. Es un orgullo para la Compañía y para mí que este trabajo se pueda convertir en ejemplo para otros operadores. Este premio es el resultado de un trabajo excelente llevado a cabo por un extraordinario equipo de profesionales de Grupo MASMOVIL a los que lidero con gran pasión".

El área de tecnología del Grupo MASMOVIL es un claro ejemplo de metodología agile con foco en acortar el time to market necesario para alcanzar los objetivos estratégicos y, sobre, todo enfocado a cliente, que sitúa en el centro de toda la acción que se planea en la Compañía, lo que ha dado lugar a que el Grupo MASMOVIL tenga los clientes más satisfechos del mercado.

El equipo de Miguel Santos ha integrado más de 9 marcas con sus respectivas redes y sistemas, y, gestionado acuerdos de compartición y mutualización de redes con más de cinco operadores diferentes. Estos acuerdos no hubieran sido posibles sin la flexibilidad y agilidad para adaptar los sistemas a las nuevas necesidades estratégicas en un tiempo ejemplar. Por otro lado, esta área ha evolucionado hacia un modelo data-driven alojado en la nube, y ha apostado por el desarrollo del stack propio indispensable para soportar toda la lógica de negocio. Este modelo se trata de un sistema cloud-native y basado en microservicios que permite un desarrollo y mantenimiento más fácil y rápido, y se ha convertido en referente para las compañías del sector.

Miguel Santos se incorporó al Grupo MASMOVIL en el año 2016 con el cargo de director de red, siendo promocionado en 2018 al cargo de director de tecnología CTO, que actualmente ocupa. Por tanto, ha formado parte del equipo directivo que ha impulsado el crecimiento de la compañía desde el año 2016 siendo uno de los operadores de mayor crecimiento del mercado. Actualmente, el Grupo supera los 3,3 millones de líneas banda ancha y los 12,4 millones de líneas móviles. Este crecimiento ha supuesto un reto continuo de adaptación de redes y sistemas para soportar un crecimiento del tráfico cerca de 30 veces superior al de 2017.