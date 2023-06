Una mirada diferente al mercado de la vivienda en España

¿Cómo es el mercado de la vivienda en España?

Pues, para empezar, diferente al de la gran mayoría de los países europeos más ricos. No decimos que sea mejor o peor, pero sí que es diferente. Y con características propias que deberíamos tener en cuenta a la hora de comenzar este debate.

Por ejemplo, cuando decimos que la vivienda es un derecho y que los precios de los pisos ponen en peligro que parte de la población pueda ejercerlo. ¿Qué significado concreto tiene ese supuesto derecho? ¿Una casa de 30 m2 es suficiente? ¿De 60-70-80 m2? ¿Y dónde? En la periferia de Madrid? ¿O tiene que ser a menos de 20-25 minutos andando del centro?

Del mismo modo, cuando nos quejamos de que los precios se han disparado, ¿pensamos en los factores que determinan que unos barrios sean más caros que otros? ¿Nos preguntamos por qué no hay más oferta? ¿Qué impide que los promotores pongan nuevas alternativas a nuestra disposición? ¿Es sólo por la legislación o también por lo que desean los consumidores?

De todo esto hablarán esta semana Nuria Richart y Domingo Soriano en este nuevo episodio de La Pizarra . Casi podríamos decir que es el programa piloto, el episodio 0 de la vivienda. Porque en los que vienen hablaremos de precios y leyes, de las posibilidades que tienen nuestros políticos, de las normas que han ido aprobado en los últimos meses. Pero antes no está mal que miremos a la realidad: qué tipo de ciudades tenemos en España y en otros países europeos. Porque el urbanismo es una de las cuestiones que más nos diferencia de nuestros vecinos. En general, vivimos en un país en el que poco espacio del territorio está ocupado por vivienda: y eso es porque nos gustan los pisos (tan es así, que este término "piso" ha pasado casi a ser sinónimo de vivienda). Incluso en localidades pequeñas, que en otros países no tendrían más que unifamiliares, en España es habitual encontrar construcciones en altura. ¿Implicaciones? Muchas, por ejemplo: el precio disparado de algunos barrios céntricos frente a los de las afueras (porque la localización es clave). O que ese debate de la ciudad de los quince minutos aquí sea mucho menos relevante: para la mayoría de los españoles esto es una realidad, ya vivimos a menos de un cuarto de hora de la mayoría de los servicios.

Como decíamos, éste es un acercamiento diferente al ladrillo. Casi nunca se habla de esto. Pensamos que en todos los países la forma de pensar en la vivienda es la misma que la nuestra y no es cierto: también en este punto, ¡Spain is different!