Todo lo que debes saber sobre el depósito impulso

Si estás buscando un depósito con una buena rentabilidad presta atención. Te acercamos todos los detalles que debes saber sobre el nuevo depósito Impulso al 3%.

En qué consiste el depósito Impulso y qué rentabilidad da

Pues bien, el depósito Impulso es un nuevo depósito a plazo que te ayudará a obtener una rentabilidad sobre tus ahorros de hasta el 3%. Para ello, lo que hace es ofrecer una remuneración con tipo de interés que varía en función al plazo que se seleccione y con la opción de optar por realizar una liquidación mensual, trimestral, semestral, anual o a vencimiento de intereses.

En el caso de que se necesite retirar el dinero antes de lo previsto del depósito, podrás recuperar el importe que depositaste sin problema alguno a cambio de una pequeña comisión de cancelación anticipada.

Pasos para contratar el depósito Impulso

Las personas que busquen contratar un depósito de estas características deben saber que para ello tendrán que ser mayores de 18 años y tener el DNI en vigor. Previamente, tendrás que abrir una cuenta en TARGOBANK para así poder contratarlo, pudiendo disfrutar de esta opción a partir de los 10.000 euros de depósito.

Ventajas de los depósitos a plazo

Los depósitos a plazo, como es el caso del depósito Impulso de Targobank, cuentan con una serie de ventajas más que notables. A continuación, las desgranamos.

Rentabilidad garantizada

A través de este tipo de depósitos la rentabilidad, en este caso del 3% está garantizada. Dicha rentabilidad es la que ofrece la entidad financiera en este depósito y el cliente está informado en todo momento de ello antes del propio proceso de la contratación. De este modo, incluso antes de depositar el dinero y una vez se ha establecido la cantidad y el plazo que se va a escoger ya se sabrá también la rentabilidad que se va a obtener.

Remuneración fija

Al contrario de lo que ocurre con otros productos de inversión, con los depósitos a plazo se sabe que se obtiene una remuneración que está garantizada y que es fija, por lo que en todo momento, como decimos, sabremos de cuánto va a ser. Dicha remuneración se mantendrá durante todo el periodo que esté en vigencia el contrato del producto.

Inversión garantizada

Además, este tipo de plazos no tienen riesgo, puesto que son inversiones que están garantizadas por el llamado Fondo de Garantía de Depósitos. De este modo, son opciones que ofrecen rentabilidad sobre el ahorro sin riesgo.

Contratación rápida y sencilla

Del mismo modo, contratar este tipo de depósitos es muy sencillo. En el caso del depósito Impulso será tan sencillo como tener una cuenta ya abierta en TargoBank, contar con el DNI en vigor e iniciar el proceso de contratación pertinente, recordando que el depósito mínimo a realizar será de 10.000 euros.

La opción ideal para los más conservadores

Sin duda, este tipo de productos son los más recomendable para los perfiles de inversionistas más conservadores o para los ahorradores que quieren sacar algo de rentabilidad a su dinero.. De este modo, estos depósitos se presentan como la solución ideal, sin riesgos y con una buena rentabilidad para todos aquellos que busquen un producto en el que se garantice su inversión.

Lo único que se ha de tener en cuenta es que no se necesite el dinero durante el plazo establecido. No obstante, como apuntábamos arriba en el caso de que se necesite no habrá ningún problema y se podrá disponer de él, más allá de tener que pagar una pequeña comisión en concepto de cancelación del depósito en cuestión.