¿Por qué Madrid es considerada una de las ciudades más felices para viajar?

Que Madrid es una de las ciudades más visitadas no solo de España, sino a nivel mundial, no es ninguna novedad. Sin embargo, no todo el mundo sabe que es considerada una de las ciudades más felices a la hora de realizar un viaje.

La capital española, en ese sentido, ocupa el sexto puesto entre las 10 ciudades que más felicidad pueden transmitir y compartir a sus visitantes. El primer puesto lo ocupa Lisboa (Portugal), mientras que Barcelona (también en España) y Atenas (Grecia) completan el podio.

Ahora bien, ¿qué hace que Madrid sea uno de los destinos más solicitados y buscados por los viajeros? En el siguiente artículo vamos a repasar algunas de las ventajas de la ciudad capital, así como también los factores que pueden influir en el boom turístico que se vive desde hace ya bastante tiempo.

1 – Fácil conexión: la variedad de vuelos a Madrid es una de las más completas del mundo. En ese sentido, es posible conseguir vuelos muy económicos, lo que le otorga una ventaja comparativa con otras ciudades. Sin ir más lejos, es posible ahorrar con las ofertas que tienes en eDreams y empezar el viaje a Madrid con el pie derecho.

Ya sea gracias a su aeropuerto, como también una gran cantidad de estaciones de tren, llegar a Madrid desde otras ciudades de Europa o del mundo es algo muy sencillo. ¿Qué mejor que empezar el viaje sin estrés ni complicaciones?

2 – Costo de vida: si bien estamos hablando de una ciudad cosmopolita, lo cual lleva a que sus precios puedan ser elevados en relación a otras zonas de España, lo cierto es que Madrid tiene un costo de vida bastante inferior al de otras grandes ciudades europeas en la actualidad.

De hecho, este ranking que sigue el índice iVisa, posiciona a la ciudad en el puesto número 12 en lo que a gastos y costos se refiere, algo que está más que bien si consideramos que es una capital de un país. Además, como veremos a continuación, las ofertas sobre qué hacer en Madrid son infinitas.

3 – Propuestas y actividades: Madrid es una de las ciudades más completas en lo que planes y propuestas turísticas se refiere. Ya sea que nos gusten los museos, los bares, las discotecas, los espacios verdes o perdernos por la vida diaria de un barrio antiguo, la capital española lo tiene todo.

En esa dirección, intentar ver todo lo imprescindible en Madrid en tan solo un día es una misión más que difícil, ya que estaríamos dejando muchas grandes propuestas afuera. No por nada se conoce a Madrid como una de las ciudades que nunca duerme en todo el mundo.

4 – Gastronomía y coctelería: para los amantes de la gastronomía, Madrid es un destino obligatorio. Entre sus restaurantes, encontraremos lo más tradicional de la comida española, así como las mejores propuestas de cocina fusión para deleitar nuestros paladares con sabores nuevos, frescos y exóticos de todas partes del mundo.

En ese sentido, la variedad de platos y coctelería que existe en Madrid es difícil de encontrar en otra parte de España. Si lo que buscas es un viaje placentero en donde probar gustos nuevos y de primer nivel, entonces te garantizamos que la capital española no te decepcionará.

5 – Amabilidad: al ser uno de los destinos más visitados a nivel internacional, Madrid cuenta con una gran preparación en turismo para hacer sentir cómodo y recibido a todos. En el ránking iVisa, la ciudad ocupa el puesto número 5 en este terreno, algo no muy habitual en las grandes ciudades.

A las pocas horas de estar en Madrid, los viajeros ya empiezan a sentirse en casa, confundiéndose entre las costumbres locales y adquiriendo conocimientos nuevos en cada lugar que conocen.

6 – Vida nocturna: por último, no podíamos dejar de mencionar a una de las grandes cualidades de Madrid y que le da una fama internacional. La vida nocturna en la capital española es difícil de replicar en otras grandes ciudades.

Lo mejor de todo es que hay propuestas para todos los gustos: bares, discotecas, shows de música en vivo, eventos culturales y mucho más. ¿Te encuentras listo para salir y recibir todo lo que la noche madrileña tiene para ofrecerte?