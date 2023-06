¿Quién paga el impuesto sobre la renta en España? Escuchando a nuestros políticos, parecería que sólo los más ricos. Porque cada vez que hablan de aumentar la recaudación o de medidas tributarias, sólo aluden de los que más ganan. Sí, los demás aportamos algo, pero sólo una minucia. Apenas un poquito para justificar nuestra participación posterior en los beneficios del estado de bienestar. Una parte tan pequeña que apenas nos damos cuenta, porque nos la detraen cada mes del sueldo, así como quien no quiere la cosa. Incluso, eso hace que en estas semanas de mayo-junio en las que toca hacer la declaración de la Renta, a veces nos llevemos la alegría de que nos salga a devolver.

Esto no es cierto, claro. ¿Los ricos pagan impuestos? Sí, muy elevados. Pagan mucho más que el trabajador medio y mucho más de lo que les correspondería por su número. Pero en términos absolutos, lo que aportan los que tienen ingresos por encima de 150.000 euros supone el 16-17% de la recaudación del IRPF. ¿Mucho? Teniendo en cuenta que hablamos del 0,5% de los declarantes, no está mal. Pero también podemos comprobar que queda un 83-84% que abonarán los que ganen menos de esa cantidad.

Esta semana, en La Pizarra de Domingo Soriano, las cifras reales del IRPF, las que nunca nos cuentan. Porque nuestros políticos manejan en este punto un curioso doble discurso: por un lado, nos dicen que los ricos apenas pagan impuestos (como las multinacionales); por otro, aseguran que cerrarán el déficit y cuadrarán las cifras sólo subiendo impuestos a esos mismos ricos que no pagan impuestos porque sus asesores les construyen complicadísimas estructuras societarias para evitarlo. Para finalizar nunca nos explican cómo puede ser que, si es cierto que en España los ricos y las grandes empresas apenas soportan carga tributaria, no tengamos millones de millonarios esperando en la frontera para residir con nosotros.

¿Alguien puede explicar todo esto? Pues lo intentan, en este episodio, Nuria Richart y Domingo Soriano, en el que desmontan la retórica de nuestros líderes para explicar lo obvio: los impuestos (especialmente el IRPF, que es el que les ocupa en esta ocasión) se sostienen sobre la capacidad de pago de las clases medias. Y no es cierto que la gran mayoría de españoles tenga un saldo fiscal positivo. Más bien al contrario: a partir de rentas relativamente bajas (28.000-30.000 euros) ya aportamos más en IRPF de lo que nos tocaría (es decir, el colectivo de los trabajadores con esas cifras de ingresos ya aporta más en recaudación de lo que le tocaría por número). Esto no es ni bueno ni malo, es el sistema. Pero está bien que seamos conscientes de lo que esconde el discurso oficial. No vaya a ser que nos creamos, de verdad, que los impuestos siempre los pagan otros. Y eso que aquí ni siquiera hablamos de cotizaciones (otro impuesto al trabajo que nos ocultan, no vaya a ser que hagamos las cuentas reales).