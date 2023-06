Editan un catálogo de propaganda woke para niños menores de 10 años

Somos niños y niñas ¿Nos escucháis? Es el libreto que ha editado la editorial catalana y en catalán, Meraki para programas educativos en la escuela. El cuadernillo recoge un conjunto de valores, la mayoría de ellos, de la agenda de género de la izquierda, donde se introduce propaganda contra la riqueza.

El texto del libreto corre a cargo de Natalia Salvo Casaús, una historiadora especializada (sic) en "historia de las mujeres" y "máster en relaciones de género y máster en violencia de género". En el pasado, hasta 2019 ha sido directora del Instituto Aragonés de la Mujer y desde 2019 hasta ahora directora general de cooperación y desarrollo e inmigración de Aragón. Junto a Natalia, aparece en la firma del libro María Ángeles Aznar Medina, conocida ilustradora de cuentos y libros de texto y colaboradora habitual del Grupo Anaya, Bruño y Grupo SM.

Varios ayuntamientos lo han introducido en las escuelas de sus respectivos municipios. En el caso del ayuntamiento aragonés de Zuera, Marta Abengocheaa Aurensanz, justifica la obra porque, dice "desde las instituciones debemos garantizar estos espacios con políticas públicas concretas sobre infancia y con planes estratégicos que estén desarrollados desde su inicio contando con la infancia y que sean guía para desarrollar acciones alineadas con sus necesidades y propuestas".

Este proyecto también se ha puesto en marcha en otros ayuntamientos como el del municipio manchego de Pedro Muñoz o Casarrubuelos

Quizá lo primero que deberíamos decir es que el libro pide que los adultos, el sistema educativo en concreto, escuche a los niños, cuando el libro lo dirigen, escriben y editan adultos. Especialistas en propaganda feminista y de inclusión, en concreto.

Pero, ¿Qué ofrece este librillo?

Básicamente, el contenido del cuadernillo no es otra cosa que un catálogo de propaganda progresista sobre feminismo, cuestiones de género y los mantras habituales de la izquierda sobre la desigualdad y la justicia social.

Recoge 30 conceptos entre los que destacan algunos como "LGTBIfobia", Patriarcado, Sexismo, machismo, violencia de género, empoderamiento o lenguaje inclusivo

Sus mensajes son los facilones discursos progresistas. En cuanto al empoderamiento, considera que un 36% de mujeres en puestos directivos en España es "insuficiente". NO explica, sin embargo que en España no existe ningún impedimento legal para que las mujeres alcancen puestos directivos. No ha existido desde hace muchos años.

Especialmente llamativo es que en un cuadernillo para niños pequeños de entre 5 y 12 años que se edita, supuestamente, para complementar su instrucción en la escuela, promocione el mal uso de la gramática hablando de "lenguaje inclusivo", que lo define como "una forma de expresarnos, tanto por escrito como oralmente, que visibiliza a todas las personas, especialmente a las mujeres" y añade que "el lenguaje inclusivo es una de las mejores herramientas para visibilizar y poner en valor el trabajo de las mujeres".

En su definición de "roles de género", este libro afirma que "desde los 6 años las niñas se creen menos inteligentes que los niños y por eso muchas creen que no están capacitadas para estudiar carreras científicas".

El feminismo viene definido como "teoría o movimiento social cuyo objetivo es la igualdad plena y real entre mujeres y hombres así como terminar con la violencia de género". Casos como el de Juana Rivas o María Sevilla, de Infancia Libre, deberían ser más que suficientes para que se hubieran pensado dos veces incluir este asunto en el librillo. Además, la legislación española, si en algo ha cambiado con el movimiento feminista es en consagrar la desigualdad entre hombres y mujeres ante la ley, con una presunción de culpabilidad contra el hombre sólo por el hecho de serlo.

La desigualdad, es otro de los capítulos clásicos que, en esta ocasión, las autoras vuelven a relacionar con las mujeres. Dice el cuadernillo que "se produce cuando hay personas que viven en condiciones peores que otras, lo que crea situaciones de injusticia, que normalmente padecen los más vulnerables". De nuevo subyace la teoría de suma 0 de la economía que sostiene la izquierda, según la cual, si hay ricos es porque le han quitado el dinero a los pobres y por eso hay injusticia. Se olvidan de que la igualdad de oportunidades está ahí para todos.

El maltrato a la mujer

Lo más llamativo del cuadernillo es que la gran mayoría de los 30 conceptos están interpretados desde el punto de vista feminista. El ejemplo de la desigualdad es que "en España las mueres cobran e media un 24% menos que los hombres", en el concepto de dignidad el problema es que "cada 3 segundos una niña es obligada a casarse", en los estereotipos el ejemplo es que "en el mundo hay alrededor de 18.000 estereotipos culturales, por ejemplo, que llorar es solo cosa de chicas". En la explicación de los prejuicios es que "9 de cada 10 hombres tienen prejuicios contra las mujeres", en el sexismo que "en el mundo hay 530 millones de mujeres que son analfabetas, frente a 266 millones de hombres".

Como ya hemos visto cuestiones como roles de género, machismo, feminismo, etc. Vienen ya definidos como maltrato a la mujer. Pero también en el concepto de coeducación que viene definida en que "es fundamental para prevenir la violencia de género". La corresponsabilidad explica que "el 80% del trabajo no remunerado lo realizan las mujeres". En el concepto "referente" nos explican que "los libros de texto de primaria y secundaria entre todos los referentes empleados sólo hay un 7,5% de mujeres". Será que igual hay que cambiarle el sexo a Napoleón, Cristóbal Colón o George Washington.

En el concepto de ciudadanía el cuadernillo destaca que "procede de la Revolución Francesa, que reconoció derechos y libertades, aunque olo para los hombres. Como a las mujeres no se las reconoció ese derecho, peor eso nació el movimiento social del feminismo". Se le olvida a las autoras que la Revolución Francesa fue un proceso en el que los revolucionarios perpetraron un genocidio asesinando a más de 400.000 inocentes en La Vandndée.

Para este libro, el concepto de libertad está asociado a las bodas de personas del mismo sexo. O el concepto de igualdad es el que considera que "al ritmo actual se tardarían 136 años en conseguir que hubiera una igualdad real entre hombres y mujeres".

En fin, esta es la instrucción que ayuntamientos como el de Zuera quieren para sus niños. Una cóctel ideológico woke, que deforma la realidad para que encaje en sus esquemas.