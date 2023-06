Tres imágenes que definen la economía de Pedro Sánchez

"España va como una moto". Ésta es la frase que Pedro Sánchez quiere que defina la próxima campaña electoral. La dijo con ese tono que utilizan los políticos para las frases que quieren que parezcan más o menos improvisadas. Pero, en estos tiempos de política calculada al milímetro, sonó a que llevaban cinco días en Moncloa preparando el momento para soltarla. Es pegadiza y recuerda a aquel "España va bien" que popularizó José María Aznar a finales de los 90 y primeros 2000.

Y la pregunta, por supuesto, es si es verdad. Esto es lo que trataremos de explicar en La Pizarra de Domingo Soriano de esta semana.

Por supuesto, en esto de las cifras económicas siempre hay formas de cambiar eso que ahora llaman "el relato". Así, el presidente y sus ministros prefieren quedarse con las cifras de los últimos dos-tres trimestres, razonablemente positivas, y obviar el resto. Nosotros preferimos echar un vistazo al conjunto de la legislatura. El resultado no es tan favorable para el Gobierno.

Por ejemplo, si miramos el PIB, es verdad que España es uno de los países en los que más ha crecido en el último semestre y en el que las previsiones son mejores para el próximo (tampoco somos los que mejor lo estamos haciendo de Europa, ni mucho menos, pero estamos en la parte media-alta de la tabla). Pues bien, siendo esto cierto, también lo es que si miramos a 2018-19, somos el único (aquí sí, LOS ÚNICOS) que no hemos recuperado los niveles de hace cinco años. En términos de PIB per cápita, Sánchez se irá dejando un país más pobre que el que encontró. Es una excepción llamativa, algo que no le ha ocurrido ningún otro miembro de la UE , aunque todos ellos han pasado una pandemia y una guerra. Pues bien, somos el último de la fila.

En cuanto al empleo, más de lo mismo. Sí, es cierto que se está creando empleo en el último trimestre. Pero, si miramos el largo plazo: (1) somos el país de la Eurozona con peores datos, junto a Grecia y en muchos indicadores incluso superamos, para mal, al país heleno; (2) en horas trabajadas, estamos por debajo de los niveles pre-pandemia. Lo que tiene lógica y encaja con las cifras del PIB: si habiendo más ocupados producimos menos en total, eso es porque cada ocupado está siendo menos productivo, bien sea porque trabaja menos o porque ha caído (otra vez) la productividad.

Por último, Nuria Richart y Domingo Soriano echan una mirada a las cuentas públicas: deuda y déficit. De nuevo, hay poco que presumir para el Gobierno. Si Sánchez pierde el próximo 23-J, dejará La Moncloa con un nivel de deuda pública de entre 12-15 puntos más de PIB del que había cuando llegó. También aquí aparecen las excusas de la pandemia o la guerra. También podríamos recordar que todos los países sufrieron ambas y no todos tienen el desequilibrio en las cuentas públicas que presenta España.