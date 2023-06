FCC registra el mayor alza de su historia: sus acciones suben un 28% tras anunciar un plan de recompras

Las acciones de FCC escalaron este jueves un 28,28%, hasta los 11,84 euros por acción, tras anunciar el miércoles por la noche una operación para recomprar a sus accionistas el 7% del capital social por más de 400 millones de euros.

La compañía se ha anotado la mayor subida de su historia, consiguiendo devolver la cotización en solo un día a máximos de 2019, es decir, de hace cuatro años, y quedándose a menos de un euro del importe que pagará a los accionistas que decidan vender sus acciones a la empresa.

FCC celebrará una junta general extraordinaria de accionistas el próximo 19 de julio –o el 20 de julio en segunda convocatoria si no hay quórum suficiente– para aprobar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los titulares de acciones de FCC sobre un máximo de 32 millones de acciones (el 7% del capital) por un máximo de 12,5 euros por acción.

Este importe, según defiende la empresa, supone el pago de una prima del 38% respecto al precio medio ponderado de la acción en los últimos seis meses. FCC considera que la contraprestación ofrecida es "razonable" desde un punto de vista financiero, criterio que ha sido confirmado mediante informe emitido por CaixaBank y dirigido al consejo de administración.

La operación persigue proporcionar un mecanismo específico de liquidez a todos los accionistas de FCC a través de la adquisición por parte de la compañía de las acciones de FCC de su titularidad "en las mismas condiciones y siguiendo estrictos criterios de transparencia, paridad de trato y no discriminación".

Carlos Slim, principal accionista de la sociedad, ya ha comunicado su intención de no acudir a la OPA, mientras que el resto de accionistas significativos no se han manifestado al respecto. En cualquier caso, la compañía ha matizado que la operación no tiene por finalidad la exclusión de la negociación de las acciones de FCC de la Bolsa española, si bien el free float se reducirá a apenas el 6,3%.

Este capital flotante es actualmente del 13,2%, ya de por sí bajo y que dificulta su vuelta al Ibex 35 a pesar de su alta capitalización (5.200 millones de euros). No obstante, la empresa ha asegurado que tomará cualquier medida para favorecer la liquidez del valor. Según un análisis de Sabadell, el precio de mercado se ajustará de manera proporcional al free float y a la prima ofrecida, que sería de 11 euros por acción si acude el 13% del accionariado y de 10,3 euros si acude el 23% del accionariado, es decir, todos menos Slim.

La entidad recuerda que el precio ofrecido de 12,5 euros, si bien supone una prima del 35% sobre el precio del cierre de este jueves, "es claramente inferior" a su precio objetivo de 16 euros por acción.