Gabriel Calzada: "Hemos creado una institución para gente curiosa"

"¿Cómo funcionaría la educación en una sociedad libre?" ha sido el título de una conversación entre Juan Ramón Rallo y Gabriel Calzada, presidente de la Universidad de las Hespérides, que se emitió por el canal de YouTube del economista, así como en otras redes sociales en las que está presente, como Twitter y Twitch. Durante el encuentro se pudo conocer la génesis de este nuevo proyecto educativo, que busca estar "abierto al diálogo, a las visiones diferentes, contrapuestas" y que está pensado "para gente curiosa", según subrayó su máximo responsable.

"Hemos visto cómo el mundo ha ido evolucionando y ha ido cambiando la manera en que se prestan multitud de servicios, pero en el campo educativo esto ha costado mucho: es difícil innovar, porque cualquier innovación supone un costo muy elevado tanto para los demandantes como para los oferentes", señaló Gabriel Calzada, al tiempo que explicó cómo se ha modificado la relación con el conocimiento.

"El conocimiento ha dejado de ser un producto escaso, antes uno tenía que viajar muchos kilómetros y gastar en una residencia para poder acceder a él. Afortunadamente, hoy el conocimiento está disponible en todas partes, pero lo que se ha vuelto complicado es la distribución y facilitación de adquirir ese conocimiento", indicó.

España es un "caso casi único" entre los países y sociedades consideradas abiertas, señaló Gabriel Calzada, porque el establecimiento de una institución educativa es reconocido como una libertad en la parte fundamental de la Constitución, "pero, sin embargo, se necesita de un acto político, como la aprobación de una ley, para que permitan establecer una universidad", algo que a su juicio va en contra de la lógica. "Si algo es una libertad, ¿cómo es posible que requiera un acto político, es decir, una mayoría de votos en un parlamento, para ejercer esa libertad?", se preguntó.

De todos modos, los obstáculos no acaban ahí porque "te obligan a que tu proyecto sea aprobado no solo por los burócratas del ministerio o la consejería correspondiente, sino por la competencia en el sector, a quienes se les pide su opinión sobre si tu proyecto merece ser aprobado o no". Se trata de "demostrar que tendrás demanda y que no le quitarás esa demanda a la competencia, que provendrá de otro lugar que no sea la competencia".

Los escollos, "por si todo esto no fuera suficiente", continúan en que "necesitas la aprobación de las diferentes titulaciones, y esa aprobación la realiza un monopolio" alguien que "tiene que decir que sí" a esos planes de estudios. "¿Cómo es posible que tú quieras ofrecer voluntariamente a personas que potencialmente pueden querer aprender contigo y pagarte un precio acordado voluntariamente pero primero debes obtener la aprobación de un monopolio público? Esa es la situación actual. Hasta que no obtengas el visto bueno por parte del monopolio público, no puedes llevarlo a cabo", detalló, y añadió que en algunas comunidades autónomas no es un monopolio, "sino un duopolio, donde operan simultáneamente una agencia estatal y una agencia regional".

Además, "hay barreras económicas muy grandes" porque es necesario tener los campus listos "muchos años antes de poder operar", lo que obliga a una gran "inversión y no solo músculo financiero", sino que haya detrás personas "que no estén allí por rentabilidad, sino personas que realmente crean en el proyecto, porque de lo contrario, nadie se involucraría en algo así".

En el caso de la Universidad de las Hespérides, toda la documentación presentada sumó 105.000 folios, 42 millones de palabras. "Un buen amigo de una universidad de Estados Unidos, al escuchar la historia, nos recomendó que pusiéramos una columna de 105.000 folios delante de cada una de nuestras sedes, para que se vea lo alta que sería, y que indiquemos que ese es el número exacto de hojas que tuvimos que presentar a los reguladores antes de que nos permitieran abrir la universidad", relató.

A la hora de definir en pocas palabras a la nueva universidad online, Gabriel Calzada advirtió de que "al final, la diferencia la hace un conjunto de cuestiones, y creo que si tengo que empezar por una, empezaría porque hemos logrado crear una institución para gente curiosa". Esto lo perciben las personas que están acudiendo a las jornadas de puertas abiertas: "Es una universidad pensada para gente curiosa. Es más, lo decimos de manera clara porque creemos que aquellos que no sean personas intelectualmente curiosas, posiblemente sea mejor que vayan a buscar el servicio educativo en otra institución, porque seguramente no se van a sentir cómodos en nuestro caso".

¿Por qué se trata de una universidad para gente curiosa?

"Porque el camino, el itinerario del estudiante por la carrera, está organizado de tal manera que a aquellos que sean personas curiosas les va a parecer muy enriquecedor y a aquellos que no lo sean les va a parecer un suplicio". En su opinión, además, cree que han sido "muy fieles a una misión que es muy clara, y es indagar en el papel que tiene la libertad en el desarrollo de la persona y de la sociedad".

Ante esta definición, Juan Ramón Rallo le preguntó por el tipo de casa de estudios que se encontrarán los alumnos a partir de octubre, cuando comiencen las clases. Fue entonces que explicó que será una universidad "abierta, sin dogmas, sin fórmulas cerradas", algo que "se ve, se respira no solo en la página web, sino en cualquiera de las sesiones que se están celebrando, en los programas, en los profesores", donde se percibe una institución "realmente abierta al diálogo, a las visiones diferentes, contrapuestas, algo que desafortunadamente no se ve tanto hoy en día".

La Universidad de las Hespérides es una universidad online diferente que se adapta a cada alumno, quien tendrá la oportunidad de integrar la educación en su vida. Si bien las clases comienzan en octubre, ya se encuentra abierto el proceso de matriculación para los siete grados y siete másteres que tiene como oferta inicial.

Si está interesado puede acudir a alguna sesión informativa de la titulación de su interés o si lo prefiere puede asistir a una de las jornadas de puertas abiertas para conocer en detalle todo lo que ofrece la Universidad de las Hespérides.