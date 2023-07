Los accionistas de MFE recibirán un dividendo de 0,05 euros por acción el 26 de julio

LM

Los accionistas de MFE-Media For Europe (cuyas acciones A cotizan en las bolsas españolas desde el 14 de junio bajo el símbolo ‘MFEA’) recibirán un dividendo de 0,05 euros por acción el 26 de julio, cumpliendo con lo aprobado en la Junta General de Accionistas de MFE celebrada el pasado 7 de junio. Esta remuneración se suma al dividendo por la misma cantidad de 0,05 euros que fue pagado el 21 de septiembre de 2022 por cada acción de MFE, y es muestra de los beneficios obtenidos por los accionistas de la antigua Mediaset España que acudieron a la opa lanzada por MFE en julio de 2022. Además de los dividendos señalados, la contraprestación de la citada OPA consistió en 4,5 acciones de clase A de MFE por cada acción de Mediaset España y, adicionalmente, 1,86 euros en efectivo. Como resultado de dicha OPA, MFE alcanzó una participación del 82,9% del capital social de Mediaset España. Los accionistas de MFE no solo se beneficiarán de la política de dividendos adoptada por MFE de acuerdo con el código de gobierno corporativo holandés y los estatutos, que supone la previsión de la distribución de al menos el 50% del beneficio neto ordinario consolidado del año. También se beneficiarán del alto potencial de crecimiento de la acción de MFE que, tras la fusión por absorción de Mediaset España en MFE y su integración estratégica y operativa, es un grupo paneuropeo de medios y entretenimiento que, manteniendo su posición de liderazgo en sus mercados nacionales, adquirirá una dimensión competitiva superior y el potencial para expandirse a ciertos países de toda Europa. Actividad en España En el contexto de la citada fusión e inmediatamente antes de su finalización, Mediaset España ejecutó una segregación de sus activos y pasivos, incluidas sus participaciones en otras empresas, excepto parte del efectivo de MES y toda su participación en ProSiebenSat.1 Media SE, y las transacciones financieras relacionadas con dicha participación, a Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A., filial de Mediaset España en ese momento, En virtud de lo anterior, GA Mediaset gestiona toda la actividad del grupo MFE en España y ha recibido todos los activos y pasivos de Mediaset España, incluidas sus participaciones en otras sociedades, excepto parte de la tesorería de Mediaset España y toda su participación en ProSiebenSat.1 Media SE, así como las operaciones financieras relativas a dicha participación. GA Mediaset mantendrá las obligaciones de actividades, inversión, producción de contenidos y pago de impuestos en España, tal y como ha asegurado MFE en la documentación oficial. La fusión no ha tenido un impacto significativo en los antiguos empleados de Mediaset España o en sus condiciones de trabajo y derechos que tenían antes de convertirse en empleados de GA Mediaset.