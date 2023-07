Varapalo judicial a Mahou por su lucha contra Heineken por su cerveza 0,0 Tostada

En 2017, Mahou San Miguel sacó la cerveza Mahou 0,0 Tostada y dos años después saltó al mercado la versión de Heineken, la Amstel Oro Tostada 0,0. La aparición de este producto ha causado un enfrentamiento entre los dos grandes competidores.

Según ha publicado el diario Expansión, el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha desestimado la demanda presentada por Mahou contra Heineken en la que le acusaba de actuar de forma desleal tras el lanzamiento de un producto que, a su juicio, se asemeja demasiado a su Mahou 0,0 Tostada, según consta en una sentencia consultada por Expansión.

Mahou defiende que ha invertido más de cuatro millones de euros en el lanzamiento y promoción de su cerveza 0,0 desde 2017 y que Heineken ha aprovechado el "camino abierto" con el lanzamiento de su propio producto en 2019. La cervecera española acusaba a Heineken de aprovecharse de su esfuerzo, así como de su reputación y el prestigio de su marca 0,0, para lanzar su modalidad de cerveza Amstel Oro Tostada 0,0.

Similitudes en apariencia y formato

Además, Mahou destaca que se lanzó con un etiquetado similar al suyo que podría llevar a la confusión de los compradores, defiende que Heineken copió los colores ya que no mantuvo una línea coherente con otros productos anteriores de la marca. Del mismo modo, denuncia la similitud en la manera de presentar los números 0,0 en la etiqueta.

La cervecera española sostiene que hasta la aparición de Mahou 0,0 Tostada no existía un producto igual, cerveza sin alcohol y tostada, y que la presentación del producto, con una combinación de colores azul y tostado, resulta innovadora.

En un primer momento el juez encargado del caso señaló que "ambos productos son similares, existiendo una imitación del producto por el demandado al demandante". "No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero en sí misma no es un acto susceptible de competencia desleal (…) Dicho aprovechamiento referido no se puede calificar de desleal, por cuanto era inevitable la aparición de dicho nuevo producto, realizado en consonancia con el etiquetado y los productos previos a la demanda", recalcó el juez encargado del caso.

En contestación a la demanda, Heineken mantuvo que ambos productos son diferentes desde el punto de vista sensorial, gustativo, de ingredientes y valores nutritivos y que es habitual utilizar el azul en las etiquetas de cerveza sin alcohol.

Antes de lanzar su versión 0,0, Heineken había lanzado otros tipos de cervezas y el juez descarta un alejamiento del estilo en los productos puestos a la venta hasta ese momento.

"Sobre la resolución de la sentencia, que es firme, Mahou San Miguel no tiene nada que comentar. La compañía siempre ha acatado y acatará las decisiones de la Justicia", señaló la empresa en declaraciones a Expansión.

"Solo recalcar algo que ya queda reconocido y reflejado en la propia sentencia, que es el carácter innovador y con singularidad competitiva de su producto, Mahou 0,0 Tostada. En 2017 Mahou San Miguel lanzó al mercado Mahou 0,0 Tostada, creando una nueva categoría en España. Seis años después de su lanzamiento, sigue siendo la cerveza líder de la categoría sin alcohol y sus excelentes resultados y trayectoria avalan la capacidad de Mahou San Miguel de anticiparse a las necesidades del mercado con productos innovadores que aportan valor a todo el sector", añadió Mahou en sus explicaciones.