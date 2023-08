Manuel Llamas, nuevo director del Instituto Juan de Mariana

El Instituto Juan de Mariana ha nombrado Director a Manuel Llamas tras la salida de José Carlos Rodríguez. Llamas es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, máster de Periodismo de El Mundo y máster de Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos. Periodista de profesión, es analista económico de Libertad Digital y Libre Mercado, trabajó como redactor en Expansión, colaborador en diversos medios y ha sido jefe de gabinete y Viceconsejero en la Comunidad de Madrid.

Miembro del Instituto Juan de Mariana desde sus inicios, Llamas asume el cargo con afán de continuidad, para mantener y reforzar los diferentes proyectos que lleva desarrollando esta organización desde hace años, pero también de crecimiento, para mejorar la presencia y el impacto del Instituto en la sociedad, contribuyendo así de la mejor forma posible a la difusión e implantación de las ideas de la libertad. El objetivo es consolidar al Instituto Juan de Mariana como el think tank liberal de referencia en España e Hispanoamérica y la casa común de todos los defensores de la libertad.

Llamas sustituye a José Carlos Rodríguez, que accedió al puesto de director en octubre de 2020. En estos años el Instituto Juan de Mariana ha mantenido su actividad habitual, como las charlas de los viernes, la Semana de la Libertad (Congreso de Economía Austríaca, LiberAcción y Cena de la Libertad), Los Retos de la Mujer, Jornadas de Regulación Inteligente y Free Market Road Show.

A estas actividades se ha sumado el Congreso de Historia del Liberalismo Español del Instituto Juan de Mariana, junto con el Centro Libre, Arte y Cultura (CLAC), que se celebra en Comillas (Cantabria). La primera edición se centró en la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos y la segunda será sobre Clara Campoamor.

Internamente, ha impulsado una serie de acciones para fomentar el compromiso de los socios, miembros y amigos del Instituto. En noviembre de 2022 organizó un evento interno para unir a los colaboradores más activos y generar nuevos proyectos, como la reforma de la Newsletter, que ya está en marcha. El mismo día el IJM convocó a sus miembros para poder encontrarse en persona. Fue un acto de reunión y networking muy concurrido.

El IJM ha más que duplicado el número de seguidores en YouTube, y tiene una comunidad que supera los 80.000. En este tiempo, hemos publicado más de 400 vídeos. Hemos reforzado formatos audiovisuales, como el Pop libertario, y ha creado otros nuevos, como Café Budapest y los Diálogos transatlánticos, que han tenido un gran impacto, o Navacritic. El IJM ha entrevistado para YT a personalidades internacionales, como Rainer Zitelmann, John Chisholm o David Friedman, entre otros.

En Facebook, el Instituto tiene una comunidad de más de 15.000 usuarios. Son más de 35.000 quienes siguen su cuenta en Twitter, y hay más de 7.000 instagrammers que están al tanto de lo que el IJM; dos veces y media el número de hace tres años.

También ha doblado el número de seguidores en LinkedIn. En esta red social, además, ha creado la Newsletter del IJM, que ha obtenido un gran número de seguidores en poco tiempo y está contribuyendo al aumento de seguidores en la red social profesional. El Instituto Juan de Mariana está entre los think tank españoles que más interacciones generan en LI.

Durante este período, el IJM ha fortalecido las relaciones con otras instituciones internacionales que defienden los principios de una sociedad libre, y ha colaborado con las que desde España comparten los mismos ideales. También ha estrechado lazos con Value School, institución junto con la cual ha publicado el informe Hacia una sociedad de propietarios, en 2023. Asimismo, ha colaborado muy estrechamente con la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, que le ha cedido sus espacios para la realización de numerosos eventos. El Instituto ha abierto un nuevo ámbito de actuación que nos acerca al mundo de las start ups. Pero la gran noticia de los últimos meses es el arranque de la Universidad de las Hespérides, que nace con el impulso del Instituto Juan de Mariana.

En este tiempo, el IJM ha publicado más de 700 artículos, y ha renovado nuestra sección de comentarios diarios. Además, publica traducciones al español de artículos de instituciones como la Foundation for Economic Education, el Institute of Economic Affairs, CapX o Law and Liberty. Asimismo, ha renovado la newsletter, que ahora tiene una periodicidad semanal, y el número de seguidores ha aumentado considerablemente. Supera los 3.300. El IJM ha celebrado más de un centenar de conferencias y debates.

En estos años, el Instituto Juan de Mariana ha luchado contra la pandemia del estatismo en la era COVID. Con las jornadas sobre los retos de la mujer, también ha sido de los pocos que se resisten a la enésima ola de estatismo.

Entre los informes más destacados están el citado Hacia una sociedad de propietarios, Diez medidas para salvar la economía española, Alternativas a la educación estatal, o Regulación en las VTCs. En este período el IJM ha publicado en Deusto junto con Value School los siguientes libros: La cuestión moral de los combustibles fósiles, de Alex Epstein, Crisis y Leviatán, de Robert Higgs (premio Instituto Juan de Mariana 2015), Armonías económicas, de Frédéric Bastiat, La verdad sobre el neoliberalismo, de Alberto Mingardi, y Un mundo contaminado, de José Benegas.