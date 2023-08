¿Qué está pasando con los cereales?

El trigo es uno de los cereales más consumidos en el mundo, tanto para fines industriales como alimenticios. Es el segundo tipo de grano más producido en el mundo con un volumen de cosecha superior a los 715 millones de toneladas durante los últimos 10 años. Su volumen de exportación no había dejado de crecer.

La producción mundial de trigo por países es la siguiente, donde destaca como primer país productor Rusia, seguido por la Unión Europea y Australia.

El maíz, por su parte, es un cereal más producido a nivel mundial. Se utiliza principalmente para fines alimentarios, pero también para fines industriales. Destaca como principales productores: Estados Unidos, Argentina y Brasil.

Analizando los gráficos del trigo y el maíz

Como se puede apreciar en ambos gráficos, Ucrania es el quinto mayor productor de trigo mundial y el cuarto de maíz, por lo que, los actuales acontecimientos del bloqueo ruso al grano en el mar Negro perjudicarán a corto plazo la economía ucraniana. Una economía ya de por si dañada por la guerra, que se enfrenta a pérdidas económicas y al aumento de los costes por la redirección de la producción hacia rutas alternativas.

Pero no solamente se verá perjudicada Ucrania, sino que las tensiones en los mercados de materias primas agrícolas alcanzarán al resto del mundo, siendo especialmente complicada la situación para los países en vías de desarrollo, que basan buena parte de su alimentación en los cereales.

La situación actual en los mercados

De momento, los precios se han mantenido relativamente estables. La situación no está siendo tan volátil como al principio de la guerra en febrero del 2020. Todavía hay gran cantidad de trigo en el mercado debido a la producción y exportaciones de otros países. No obstante, si Ucrania no da salida a su producción o si ésta se encarece demasiado, una crisis humanitaria se iniciará o agravará en distintos países. De entre todos estos países a los que se les exporta grano a través de las rutas del Mar Negro, destacamos a Turquía, Egipto, Somalia y Tanzania.

Como ocurre con la práctica totalidad de las materias primas, la principal referencia del precio de los cereales la encontramos en los futuros que se negocian en el Mercado de Chicago (CME Group) y en concreto en el CBOT. Para consultar más información sobre estas materias primas agrícolas sigue el link.

Los futuros del trigo de vencimiento septiembre cotizaban en ese mercado a $ 7,2 por bushel el viernes, manteniéndose cerca del máximo de cuatro semanas de $ 7,3 tocado dos sesiones antes y estableciendo un aumento de casi el 10% en la semana.

Un comportamiento similar han tenido los futuros sobre el Maíz en EE. UU:

Esta volatilidad y estos movimientos bruscos del mercado despiertan el interés tanto de productores y consumidores buscando coberturas efectivas para su actividad, como de inversores y especuladores.

Para un inversor minorista, hay diversas maneras de acceder a operar en el trigo, los futuros comentados en el ejemplo son una opción más, igual de eficiente.

Pero, hay que destacar también, que la operativa con este instrumento nos facilita una exposición directa al mercado y que puede ser muy volátil, ya que, su precio es muy sensible a eventos geopolíticos y a los niveles de producción de los países exportadores, tal y como estamos viendo en los últimos tiempos.

En este aspecto de la volatilidad tiene que hacer hincapié el lector, pues al ser un producto con fluctuaciones de precios grandes (más en la situación actual) y debido al apalancamiento que ofrece, las pérdidas por una posición abierta en contra del movimiento del mercado pueden ser considerables.

Los Futuros y las Opciones son instrumentos complejos y presentan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Los Futuros y las Opciones no cuentan con la protección de saldo negativo y las pérdidas podrían exceder el saldo depositado en su cuenta.

Cada inversor debe valorar los riesgos de los instrumentos financieros, así como sus conocimientos del funcionamiento de los mercados antes de realizar operaciones con productos complejos.

El presente artículo puede considerarse pieza publicitaria de ibroker.es. Puede consultar más información sobre el producto en el KID disponible en la web ibroker.es