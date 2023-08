Bruselas aprueba la compra de Valoriza por parte de Morgan Stanley Infrastructure

La Comisión Europea dio ayer miércoles el visto bueno a la operación de compra de la empresa de gestión de residuos Valoriza por parte de la estadounidense Morgan Stanley Infrastructure (MSI).

En concreto, la empresa española se dedica a la recolección, tratamiento, reciclaje y gestión de residuos, incluidos escombros de construcción y demolición, y produce electricidad y gas como resultado de dichas actividades.

También realiza actividades de limpieza urbana, gestión del mobiliario urbano y el mantenimiento de pavimentos en España, Australia y Colombia. Por su lado, MSI se trata de una filial de la estadounidense Morgan Stanley que invierte en activos de infraestructura.

El examen simplificado de Bruselas concluye que la adquisición propuesta no plantearía problemas de competencia, al entender que las actividades de ambas compañías no se solapan y no están relacionadas verticalmente.