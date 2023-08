"Llega la ultraderecha a Argentina", "estos se van a cargar el país en dos años", "pánico financiero en Argentina". Éstos son sólo algunos de los titulares que hemos podido ver, leer y escuchara durante estos días tras la victoria, por sorpresa, de la candidatura de La Libertad Avanza de Javier Milei en las elecciones primarias obligatorias PASO en Argentina.

Un vuelco que revoluciona un país que sufre desde hace décadas el yugo del peronismo, que ha cercenado las libertades en el país y ha empobrecido brutalmente a al población.

Actualmente soportan una inflación en el entorno del 130% (la inflación lleva años siendo un tema tabú en Argentina) y el país mantiene a cerca de la mitad de la población en niveles de pobreza (un 10% directamente en la indigencia).

En estos análisis que ha hecho Libertad Digital de mano de Federico Jiménez Losantos, y los expertos internacionales entrevistados por Carmelo Jordá, llegan al consenso de que el hartazgo por la crisis constante y el empobrecimiento crónico del país ha hecho que el candidato liberal que ha presentado un programa de gobierno más completo, prometiendo resultados con una política completamente distinta a la puesta en marcha hsta ahora, se haga con la victoria. Eso sí, ahora tendrá que tratar de certificar su victoria en las presidenciales del 22 de octubre.

Su corpus ideológico, netamente liberal, rozando el anarcocapitalismo, unido a una estética y una carismática forma de comunicar, le han acarreado las furibundas críticas de la izquierda, mainstream en la política y medios de comunicación de medio mundo, para quienes la ausencia de complejos en el discurso de Milei para defender "el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada defensa de la libertad del prójimo", directamente asusta.

Un loco que habla con perros muertos

En una reciente charla que el candidato Milei ofreció a los alumnos del curso Cómo Invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo del equipo de Tu Dinero Nunca Duerme y Los Locos de Wall Street, comentó a preguntas de los alumnos el por qué de su salto a la política desde posiciones liberales, y también los problemas que se estaba encontrando con las campañas de desprestigio que sufre.

En cuanto a su decisión de entrar en política, confesó que se dio cuenta de que "uno no puede sólo ver el partido desde la grada, si quieres cambiar las cosas te tienes que bajar al barro, ponerte las botas y jugar" y por eso decidió no sólo asistir a lo que pasaba como espectador, sino que prefirió dar un paso adelante y jugársela n política.

Respecto a lo segundo, también contó una anécdota con uno de sus jefes de campaña, quien se había dedicado a investigarlo completamente por si había algo en su vida o su pasado profesional que pudiera ponerlo en riesgo de cara a que sus adversarios políticos pudieran achacarle. Pues bien: "Me dijo que tenía dos noticias, una mala y una buena. La buena era que no había encontrado nada que me pudiera hacer daño, y la mala es que no había encontrado nada malo que pudiera hacerme daño, y esto era malo porque lo que iban a hacer mis adversarios es inventárselo". Y fue entonces cuando recordó cómo desde determinados púlpitos se le acusa de acostarse cada día con ocho perros y donde se deslizan relaciones con médiums que le ponen en contacto con otro perro que tuvo y que murió. "Primero no tengo ocho perros, tengo cinco, y segundo, son pastores ingleses. Uno de ellos mide más de 2 metros cuando se pone en dos patas. Es imposible, no cabrían en la cama. Además, ¿eso qué importaría, en qué afectaría a mi capacidad de presidir el país? Remataba".

Un radical que asusta a los mercados

Otro flanco de ataque a Milei ha sido el de la caída del peso, que se ha desplomado haciendo que el banco central argentino suba los tipos de interés más de 20 puntos hasta el 118%. El cambio real está a 350 pesos por dólar.

Evolución del cambio del peso argentino respecto al dólar | Investing

Los titulares de la prensa han empleado esta reacción de la divisa argentina como argumento del "miedo" del mercado a un país gobernado por Milei, sin embargo, no deja de ser una reacción típica a la incertidumbre ante un escenario inesperado y que, por otro lado, puede provocar la reacción del peronismo para tratar de revertir la situación en un mes antes de las presidenciales.

Analistas consultados por Libre Mercado insisten en que el movimiento monetario tiene que ver con la "gran incertidumbre en Argentina" tras el vuelco electoral que rompe con "80 años de peronismo hundiendo al país pese a ser una región con una gran riqueza natural que se ha desperdiciado por la corrupción".

La posibilidad de que el peronismo acabe siempre genera un nuevo escenario y esto en el mercado se traduce en inestabilidad. Además, del mismo modo que "siempre que Argentina firmaba un acuerdo con el FMI, la única duda era cuándo se iba a incumplir, ahora la incertidumbre está del lado de cómo va a ejecutar Milei sus propuestas".

En este sentido, estos analistas consideran que una sobrerreacción del peronismo, radicalizando todavía más su discurso puede hacer que la economía empeore y esto también podría estar siendo adelantado por los mercados.

La dolarización del peso

Lo que es indudable, dicen estos expertos es que para poner en marcha todo el plan de Milei, hará falta mucho tiempo y, desde luego, tendrá que vencer muchas dificultades: "la dolarización del peso no se puede hacer inmediatamente. Requiere un ajuste muy importante y hacer las cosas bien. A Ménem le funcionó durante 10 años y luego vino el desastre". "La situación política y económica en Argentina es muy complicada, y cualquier cosa que se haga va a requerir mucho sufrimiento".

De momento, la sorpresa de Milei ha agitado el avispero progresista que se lleva lasa manos a la cabeza ante la posibilidad de que un liberal cuya columna vertebral ideológica se compone por la libertad y el respeto a la propiedad privada pueda a la presidencia de Argentina.