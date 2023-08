La compra de Bucherer por Rolex hace tambalearse a Watches of Switzerland, que cae más de un 20%

Las acciones del minorista británico de relojes de alta gama Watches of Switzerland se desplomaban más de un 20% este viernes en la Bolsa de Londres, después de que Rolex anunciase la adquisición de Bucherer, uno de los mayores distribuidores de la marca relojera y competidor de la empresa.

En un comunicado, Rolex confirmaba la adquisición de Bucherer, sin desvelar los detalles financieros del acuerdo, señalando que la compra responde a la decisión de Jörg Bucherer, a falta de descendientes directos, de vender su empresa.

"Esta medida refleja el deseo de la marca con sede en Ginebra de perpetuar el éxito de Bucherer y preservar los estrechos lazos de colaboración que han unido a ambas empresas desde 1924", explicó, añadiendo que el minorista mantendrá su nombre y seguirá operando de forma independiente.

Bucherer cuenta con más de 100 puntos de venta en todo el mundo, de los cuales 53 distribuyen la marca Rolex y 48 distribuyen la marca Tudor, además de ofrecer el servicio postventa oficial para ambas marcas.

Bucherer es distribuidor oficial de la manufactura Rolex desde 1924 y la relojera suiza destacó que Jörg Bucherer es la última persona en actividad que conoció y trabajó con Hans Wilsdorf, fundador de Rolex, añadiendo que seguirá siendo presidente honorario del grupo Bucherer.

De su lado, Watches of Switzerland, el otro gran distribuidor minorista de Rolex, ha señalado en un comunicado que, tras consultar con la dirección de Rolex en Ginebra, así como en Reino Unido y Estados Unidos, la adquisición de Bucherer "no es un movimiento estratégico de Rolex hacia el comercio minorista".

De tal manera, ha indicado que Rolex no participará operativamente en el negocio de Bucherer ni nombrará miembros no ejecutivos del consejo de la distribuidora, además de que no habrá cambios en los procesos de asignación de productos o desarrollos de distribución de Rolex como consecuencia de esta adquisición.