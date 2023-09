Así son los másteres de la Universidad de las Hespérides, la universidad que se adapta a ti

Los tiempos cambian y la formación universitaria, también. Hoy puedes hacer un máster a tu ritmo, adaptando las clases a tus necesidades y de la mano de los profesores que siempre quisiste tener, gracias a los programas de la Universidad de las Hespérides, cien por cien online y con un destacado claustro de profesores que saben que la excelencia es el mejor camino para alcanzar el éxito.

El entorno digital de la universidad ofrece la oportunidad de ejercer tu libertad y expandir tu desarrollo personal en el seno de una vibrante comunidad, en la que gracias a su innovador marco tecnológico, disfrutarás de una interacción continua con profesores y compañeros, colaborando y co-creando sin importar tu ubicación geográfica.

La oferta de la Universidad de las Hespérides incluye programas como los de Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario en Economía, Máster Universitario en Creación de Empresas e Innovación, Máster Universitario en Dirección de Empresas de Servicios Turísticos y Máster Universitario en Marketing Digital, todos oficiales, además del Máster de Formación Permanente en Value Investing y Teoría del Ciclo, y el Máster de Formación Permanente en Economía y Políticas Públicas.

A juicio de Juan Ramón Rallo, para alguien que ha completado sus estudios de grado y desea seguir profundizando en el conocimiento de la economía no hay mejor opción que el Máster Universitario en Economía de la Universidad de las Hespérides, donde profesor y alumno "explorarán en un diálogo continuado las fronteras de la ciencia económica y tratarán de desplazarlas". Rallo, que es quien dirige este máster, lo ve como una opción interesante para aquellos que quieran ampliar sus conocimientos sobre cuestiones como el crédito y el dinero, el capital, el interés, la intermediación financiera y las descoordinaciones intertemporales.

Por otra parte, el Máster Universitario en Marketing Digital te permitirá ponerte en contacto con "las últimas tendencias, disciplinas y avances, lo que es crucial en un entorno como el actual, tan dinámico y cambiante", según Pablo Rodríguez Santamaría, director del máster. El programa responde a la demanda de hoy de las empresas y mejorará tu perfil profesional, gracias también a la red de contactos valiosos que tendrás con los profesores de la universidad, expertos y tus propios compañeros, de la que resultarán oportunidades laborales y profesionales en el futuro. El programa de prácticas, además, te pondrá frente a la aplicación de tus conocimientos en proyectos reales que desarrollarán tus habilidades.

Frente a una sociedad que demanda constantemente nuevos productos, el Máster Universitario en Dirección de Empresas de Servicios Turísticos aparece como la herramienta ideal para identificar los nichos de mercado que satisfacen las necesidades del cliente. El director de este máster, Zoilo Alemán, destaca asimismo la visión retrospectiva que da la posibilidad de analizar las estrategias que se han demostrado como exitosas y a partir de ahí apostar por la innovación en la industria turística. El acceso a grandes empresarios del sector, así como las prácticas con líderes internacionales, serán la prueba de que aprenderás a hacer y no solo a responder en un examen.

¿Quieres aprender de la mano de empresarios innovadores? En el Máster Universitario en Creación de Empresas e Innovación de la Universidad de las Hespérides estarás en contacto con profesores que te contagiarán su pasión por el arte de descubrir nuevas oportunidades de negocios y formas disruptivas de satisfacer las necesidades del mercado. Su programa te llevará a analizar los factores que transforman ideas en emprendimientos innovadores, aprender qué es necesario para diseñar productos revolucionarios y prepararte para ser tú mismo el que escriba la historia. Para ello, te familiarizarás con metodologías que mejorarán tu creatividad, como el design thinking y la cocreación, que te ayudarán a adquirir las herramientas necesarias para innovar en tus proyectos.

Por su parte, el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de las Hespérides ha sido diseñado para responder a la necesidad de las empresas de contar con directivos que comprendan el funcionamiento de la economía y actúen como verdaderos emprendedores disruptivos. Su programa hará que adquieras la habilidad de combinar conocimientos de distintos campos al analizar circunstancias inéditas y elegir enfoques creativos hacia el logro de tus objetivos. Además, explorarás las experiencias y desafíos enfrentados por emprendedores para comprender las causas de su éxito y evitar los errores que cometieron. Este máster se ofrece con dos áreas de especialización, marketing y finanzas, para que elijas según tus preferencias y metas profesionales.

Aprender a invertir "el patrimonio que uno ha ganado con mucho esfuerzo es algo fundamental para poder ser libre, porque si no sabemos invertir nuestros ahorros nunca vamos a tener independencia financiera como para tomar nuestras propias decisiones". Así lo entiende Alejandro Muñoz, director del Máster de Formación Permanente en Value Investing y Teoría del Ciclo, quien apunta que te ayudará a comprender la metodología del value investing, "la que mejor resultados ha dado a lo largo de la historia" y que consiste en analizar el valor real de las inversiones para comprar cuando cotizan con un descuento respecto de ese valor. A esto se añaden análisis de coyuntura y conocimientos de los ciclos económicos, de la mano de Juan Ramón Rallo, para entender la situación general en la que se encuentran las empresas en las que planeas invertir.

La universidad completa su oferta de másteres con el Máster de Formación Permanente en Economía y Políticas Públicas, una titulación doble de la Universidad de las Hespérides y la Universidad Francisco Marroquín, que explora las aportaciones científicas más sólidas en defensa de los mercados tal como han sido desarrolladas por académicos de la Escuela Austríaca, la Escuela de Chicago, la Escuela de la Elección Pública, la Escuela de Bloomington y el neoinstitucionalismo. Se trata de un máster donde aprenderás de manera profunda los principios económicos de una sociedad libre y cuál es la mejor forma para lograr la prosperidad de las personas. El claustro de este máster está formado por profesores y conferenciantes que combina profundidad teórica, experiencia profesional y elocuencia docente, con Juan Ramón Rallo a la cabeza y nombres como Carlos Rodríguez Braun, Miguel Anxo Bastos y Adrián Ravier, entre otros.

Si estás interesado puedes asistir a alguna sesión informativa de la titulación que te interese o si lo prefieres puedes acudir a una de las jornadas de puertas abiertas para conocer en detalle todo lo que ofrece la Universidad de las Hespérides.