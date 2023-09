El consejo de administración de Telefónica abordará el 27 de septiembre la entrada de STC en su accionariado

El consejo de administración de Telefónica se reunirá el próximo 27 de septiembre y abordará, previsiblemente, la entrada del grupo saudí STC como principal accionista de la operadora española tras adquirir una participación del 9,9% de la compañía, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del encuentro.

La reunión del consejo de administración tiene carácter ordinario –estaba programada con anterioridad a la irrupción de STC— y, si bien no se han desvelado los puntos del orden del día, se prevé que el movimiento de STC en Telefónica sea el tema principal del encuentro, dado que la operación cogió por sorpresa a la compañía y el máximo órgano de decisión de la empresa no estaba al tanto de la misma, lo que, según diversas fuentes, provocó el malestar de algunos consejeros.

En ese sentido, la compañía convocó diversas reuniones de urgencia el martes de la semana pasada, el mismo día que STC notificó la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y también se produjo una convocatoria por parte del presidente, José María Álvarez-Pallete, de un comité de crisis.

Asimismo, tanto Pallete –que en el momento del anuncio se encontraba en EEUU— como el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, viajaron al día siguiente a Arabia Saudí para reunirse con la cúpula de STC, al objeto de conocer los planes de la compañía saudí y su previsible intención de entrar en el consejo, mientras que los directivos españoles desgranaron las líneas maestras del plan estratégico del grupo.

De este modo, el núcleo estable de accionistas de Telefónica, que hasta ahora encabezaba BBVA con el 4,87%, seguido de BlackRock (4,48%) y CaixaBank (3,5%), que se enteraron de la entrada del grupo saudí en el accionariado el martes 5 de septiembre, podrán intercambiar impresiones con Álvarez-Pallete y Vilá tras su periplo por Riad y obtener información más detallada de las intenciones del grupo saudí.

La participación del 9,9% de STC en Telefónica se desglosa en un 4,9% en acciones y el otro 5% en instrumentos financieros.

Debido a la normativa española sobre inversiones extranjeras en empresas cotizadas estratégicas, para superar el 5% en Telefónica –con gran presencia en el sector de la defensa nacional— el grupo saudí necesita que el Ministerio de Defensa dé su beneplácito a la operación.

Otro elemento a tener en cuenta en el marco de esta operación está relacionado con si el grupo saudí finalmente pedirá o no algún asiento en el consejo de administración de Telefónica.

Morgan Stanley

Morgan Stanley ha ido adquiriendo en los últimos meses pequeños paquetes de títulos de Telefónica para STC mediante filiales y otros vehículos de inversión, con lo que evitó tener que notificar a la CNMV estos movimientos y las operaciones pasaron inadvertidas.

Preguntada acerca de por qué la compra del paquete accionarial y de instrumentos financieros contemplados en la operación pasaron inadvertidas y no quedaron reflejadas antes en los registros de la CNMV, el supervisor indicó a Europa Press que "existen especificidades y exenciones parciales".

"Las participaciones significativas y el deber de notificarlas se recogen en una norma europea y en su transposición española. Existen algunas especificidades y exenciones parciales para las posiciones que construyen las entidades financieras. La CNMV comprobará que la norma se ha aplicado correctamente en este caso, como no puede ser de otro modo", aseguró la CNMV.

En este contexto, Morgan Stanley notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la noche de este pasado lunes una participación del 12,178% en Telefónica que incluye el 9,9% que la entidad financiera adquirió para STC y de la que asume el riesgo a través de un derivado de cobertura denominado 'put/call option' (opción de compra/venta).

El derivado de cobertura que Morgan Stanley ha puesto a disposición de STC –y que por normativa debe comunicar a la CNMV— permitiría al grupo saudí ordenar al banco de inversión estadounidense que recupere la posesión de ese 5% de Telefónica para venderlo en el mercado o hacer otras operaciones en el supuesto de que el Ministerio de Defensa decidiese no aprobar la operación.

No obstante, el derivado de cobertura afecta al 9,9% que ha adquirido STC por 2.100 millones de euros, por lo que en caso de que Defensa no apruebe la operación, el grupo árabe también podría decidir desprenderse del otro 4,9%, si bien otra opción sería quedárselo, dado que para ostentar ese porcentaje no necesita aprobación del Gobierno, al situarse por debajo del umbral del 5% establecido en la normativa.

Según han explicado fuentes del mercado a Europa Press, otras posibles condiciones que se podrían haber establecido en ese derivado de cobertura de riesgo es que Morgan Stanley recuperase la posesión de la participación en caso de que las acciones de la operadora española bajasen de un determinado valor, o incluso en caso de que superasen un cierto umbral.

No obstante, Morgan Stanley todavía no ha detallado las condiciones contempladas en ese derivado de cobertura de riesgo.

Otra información que aporta la notificación realizada por Morgan Stanley a la CNMV este lunes –que se realizó en torno a las 23.00 horas del último día del plazo establecido para hacerlo— es que el mencionado 'put/call option' tiene un periodo de canje establecido entre marzo de 2026 y marzo de 2028.