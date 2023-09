Por qué las futbolistas deberían cobrar mucho menos de lo que ya ganan

La huelga ha obtenido sus frutos. Los sindicatos y los clubes de la liga femenina de fútbol llegaron a un acuerdo este miércoles para elevar el salario mínimo de las jugadoras desde los 16.000 euros al año hasta los 21.000 esta temporada, con una subida progresiva hasta los 23.400 euros en la temporada 2025/2026, lo que supone un incremento total del 45%. Pero, ¿tiene sentido económico semejante subida? ¿Está justificada desde el punto de vista presupuestario?

La victoria de la selección española en el Campeonato Mundial de Fútbol no sólo ha abierto un cisma en la Federación por el polémico pico del ya expresidente Luis Rubiales a Jenni Hermoso, sino que también ha servido de excusa para reabrir un viejo debate en torno a la retribución de las jugadoras.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tardó mucho en denunciar la supuesta "discriminación retributiva que sufren las mujeres en el fútbol" en comparación con sus compañeros masculinos. No en vano, según la líder comunista, dado que ellas también juegan al fútbol y ganan torneos, deberían cobrar lo mismo que los jugadores masculinos.

No fue una mera declaración sin más. Pocos días después, la propia ministra anunció que la Inspección de Trabajo ya estaba actuando para corregir la diferencia de salarios entre hombres y mujeres en el deporte profesional. Según ella, "no hay ninguna razón" que justifique tales diferencias. "Hay que cumplir la igualdad", señaló.

Los sindicatos de las jugadoras vieron aquí una excepcional oportunidad para reclamar subidas salariales. Y, tras la huelga y la atención mediática obtenida, han logrado una subida sustancial del sueldo mínimo, que, en general, es el que cobran actualmente muchas jugadoras profesionales. Y todo ello, bajo el simple argumento de que han ganado el Mundial de Fútbol y, además, algunas jugadoras españolas son Balón de Oro.

El problema, sin embargo, es que ese argumento no tiene ningún sentido. El sueldo no depende del sexo del trabajador en cuestión, ni del tiempo o el esfuerzo que le dedique al trabajo, sino de la productividad. Es decir, del valor real que genere ese trabajador para el mercado, que no es otra cosa que todos nosotros. Si la sociedad valora y, por tanto, demanda mucho lo que aporta un profesional, éste será debidamente retribuido. Y al revés.

¿Cuánto dinero generan hombres y mujeres?

El sueldo de los futbolistas, sean hombres o mujeres, depende de lo que generan. Por eso, precisamente, también hay desigualdad salarial entre futbolistas del mismo sexo:

Cristiano Ronaldo, Messi o Mbappé disfrutan de sueldos astronómicos, muy superiores al del resto, porque su capacidad para vender camisetas, publicidad y entradas también resulta infinitamente mayor

disfrutan de sueldos astronómicos, muy superiores al del resto, porque su capacidad para vender camisetas, publicidad y entradas también resulta infinitamente mayor Y lo mismo sucede entre las féminas. La estrella azulgrana Alexia Putellas, vigente ganadora del Balón de Oro, cobra unos 800.000 euros al año, mucho más que la inmensa mayoría de jugadoras, porque, simplemente, genera más dinero en publicidad y taquilla para su club. Ni más ni menos

No hay discriminación de ningún tipo. Tanto produces, tanto ganas. Hasta tal punto esto es cierto que ni siquiera las jugadoras que se han puesto en huelga reclaman cobrar los mismo que sus compañeros masculinos. Saben que es imposible.

Pero, entonces, ¿están bien pagadas las jugadoras de fútbol? ¿Por qué cobran lo que cobran? ¿Deberían cobrar más, tal y como pedían? La respuesta a estas preguntas estriba en el dinero que generan unos y otros.

El fútbol masculino es una máquina de hacer billetes. Los clubes de Primera División generaron unos ingresos de 4.278 millones de euros en la temporada 21/22, según los datos oficiales del Gobierno:

1.551 millones en derechos de televisión

823 millones en taquilla y abonados

813 millones en publicidad y comercialización

Y 127 millones en otros ingresos

¿Y cuánto dinero destinaron a sus jugadores? 2.369 millones de euros al pago de nóminas y primas, excluyendo el coste de los fichajes. Así pues, el fútbol profesional masculino de Primera División destinó el 71,5% de sus ingresos ordinarios a pagar el sueldo de sus jugadores.

Por el contrario, el fútbol femenino es, hoy por hoy, una máquina de perder dinero. Los clubes de Primera División generaron unos ingresos de 18,2 millones de euros en la temporada 21/22:

3,1 millones de derechos televisivos

3,1 millones de taquilla y abonados

7,2 millones de publicidad y comercialización

Y 4,8 millones de subvenciones

¿Y cuánto dinero destinaron a sus jugadores? 25,7 millones de euros. Así pues, descontando las subvenciones, el fútbol profesional femenino de Primera División destinó el 192% de sus ingresos ordinarios a pagar a sus jugadoras.

Visto lo visto, las futbolistas españolas no sólo no están mal pagadas, sino que cobran el doble de lo que generan y más del doble que los jugadores masculinos en función del porcentaje de ingresos ordinarios que se destinan al pago de sueldos: los hombres reciben el 72% de los ingresos que producen, mientras que las mujeres reciben el 192%.

Así pues, si, realmente, se aplicara un criterio igualitario desde el punto de vista económico y presupuestario, las futbolistas deberían ganar incluso menos dinero del que ganan hoy. En concreto, si cobraran tan sólo el 72% de los ingresos ordinarios que generan, tal y como sucede con los hombres, la partida destinada a sus sueldos bajaría de 25,7 millones a 9,6 millones, un recorte salarial del 63%.

Pero, entonces, ¿quién cubre la diferencia entre lo que ganan las jugadoras y lo que realmente generan? En parte, los propios clubes, desviando parte de los ingresos que produce el fútbol masculino, y en parte -cada vez mayor- los contribuyentes vía impuestos, dado que el Gobierno destina subvenciones a este deporte.