La revista jurídica por excelencia, Economist & Jurist, cumple 30 años

La conmemoración del 30 aniversario de Economist & Jurist Group ha tenido lugar en Madrid, un acto al que han asistido más de 200 personas y que ha contado con el apoyo de representantes de todos los estamentos del sector jurídico-legal y con el patrocinio de Banco Santander y la Mutualidad de la Abogacía. Los asistentes han destacado que el grupo se ha convertido en un referente de la información jurídica y cómo aseguró Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, "Economist & Jurist es uno de los puntos de lectura obligados para todos los profesionales del Derecho".

El presidente de Economist & Jurist Group, Alejandro Pintó, realizó una de las intervenciones más destacadas durante el acto conmemorativo recordando los inicios del Grupo y el cambio que supuso en el ámbito de las publicaciones sobre Derecho. "En 1992, cuando se publica el primer número de Economist & Jurist, sólo había revistas en blanco y negro de extensos contenidos doctrinales. En ese momento aparece una revista innovadora que rompe el viejo merado e introduce el diseño, el color, las fotografías, los resúmenes, los destacados, el marketing en una época en la que la publicidad todavía no estaba permitida en este ámbito", ha recordado Pintó.

El director general del Grupo, Pablo Capel, también formó parte del acto y durante su discurso destacó que "hoy más que un aniversario, se conmemora la permanencia en el tiempo de algo en lo que creemos firmemente: creemos en la justicia, creemos en la libertad, creemos en el trabajo, creemos en la excelencia".

Otra de las grandes intervenciones que tuvieron lugar en el acto conmemorativo fue la de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), quien ha puesto en valor la importancia de los medios de comunicación. "Ahora más que nunca, necesitamos medios como Economist & Jurist que, con independencia y rigor, informan y contribuyen a defender el Estado de Derecho".

Victoria Ortega, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha destacado que "más de un millón de lectores muestra que la información jurídica ha trascendido del ámbito legal, y Economist & Jurist ha sabido dar continuidad a aquellos que empezaron y hoy en un referente".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se perdió el acto conmemorativo y se declaró "lector voraz" de Economist & Jurist "por la razón de que la política es temporal y pasajera y espero volver más temprano que tarde al ejercicio de la abogacía, y conviene no quedarse desactualizado y el camino más corto para no quedarse desactualizado y el camino más corto para no quedarse desactualizado es ser lector de Economist & Jurist".