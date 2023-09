Una foto de gestoras independientes levanta ampollas entre las feministas del sector

Funds People es una de las comunidades de referencia para los profesionales de la inversión colectiva y la gestión de activos en Iberia (España, Portugal y Andorra) e Italia. Es uno de los medios especializados centrados en la gestión de activos que más siguen los players del sector y han anunciado este miércoles el lanzamiento de un ambicioso proyecto llamado Alter Forum, con el objetivo de potenciar el conocimiento y la evolución del mercado de activos privados en España de la mano de diez entidades líderes en la industria. Dentro de este proyecto se encuentran AltamarCAM Partners, Arcano Partners, BlackRock, M&G Investments, Morgan Stanley IM, Natixis IM, PIMCO, Shroders Capital, Tikehau Capital y UBS AM.

En esencia, este proyecto se constituye en el Think Tank Alter Forum que, como primera iniciativa, tendrá un encuentro en el que los socios fundadores del proyecto debatirán sobre los retos y las oportunidades de la industria de mercados privados en España.

Pues bien la iniciativa, que ha recibido numerosos aplausos en el sector, viene acompañada por una fotografía de los socios fundadores. Concretamente los CEO de las compañías que integran el Think Tank. Una fotografía que, sin embargo, no ha sido bien vista por todo el mundo.

Hoy ha sido la comidilla en el sector porque la socia fundadora de Navis Capital, Rocío Ledesma del Fresno, ha hecho una publicación abierta en Linkedin para quejarse a Funds People de la "total ausencia de mujeres en esa foto".

Decía Rocío Ledesma que "algo se están dejando ustedes por el camino si consideran que no hay ni una sola referente femenina en el sector ni en las empresas que forman parte del proyecto. Estamos todo el día hablando de ESG, de la importancia de crear equipos diversos y de lo que ello enriquece al sector, pero cuando se trata de ponerlo en práctica no son ustedes conscientes de lo mucho que chirría esta imagen o lo poco coherente que es con otros mensajes que leemos en sus páginas". Remata el texto con: "Espero que lo tengan en cuenta para su primer think tank. Gracias".

A continuación, enlaza las cuentas de Linkedin de distintas profesionales del sector como Azahaara García Espejo, Mónica Pérez Hurtado, Blanca Drake Rodríguez Casanova, Sonia Fernández, Rocío Pillado, etc.

Como era de esperar las reacciones han sido inmediatas. La propia publicación Funds People, ha contestado en Linkedin:

"¡Hola Rocío! Gracias por expresarnos tu opinión, la tenemos en cuenta. Además, queremos hacerte saber que en futuros contenidos de AlterForum seguro que habrá representación femenina y trabajaremos para que así sea. Igualmente, y de nuevo, muchas gracias por tu apreciación, ¡siempre es un gusto saber vuestra opinión para conocer de primera mano cómo podemos mejorar!"

Otras profesionales del sector, como Mónica Pérez-Hurtado reflexiona: "Es una pena que a estas alturas os perdéis la mitad del talento… el femenino. Os animo a una reflexión".

Sólo un hombre se ha atrevido a contestar, José Luis Blázquez Vilés, socio fundador e ideólogo del modelo de negocio de Beka Values Private Banking, que recuerda, "con respeto y cariño", que Funds People "si algo ha tenido es una objetividad e independencia manifiesta en estos 15 años de existencia. Una magnifica iniciativa para apoyar la gestión alternativa" y pide que "no la empañemos cuando lo que nos interesa de verdad es que la gestión alternativa crezca, sea quien sea quien aparezca en las fotos". Remata con la siguiente reflexión: "Por último, quién soy yo para decir a una empresa privada cómo ha de hacer las cosas cuando sabrán ellos cómo quieren hacerlas".