No sólo son 'youtubers': los jóvenes emprendedores de España miran con envidia a Andorra

Todo un éxito de resultados y público. Andorra acogió el pasado sábado el Andorra Economic Forum, un foro para hablar de emprendimiento, nuevas tecnologías y economía de la mano de destacados economistas, altos directivos y empresarios.

El evento en cuestión es relevante por varios motivos. En primer lugar, porque lo han organizado jóvenes expatriados españoles que se han instalado en Andorra para hacer crecer sus negocios sin las trabas ni el elevado coste fiscal que impone España.

En concreto, la organización ha ido de la mano de conocidos youtubers españoles, como Víctor Domínguez, fundador de Wall Street Wolverine y Cofundador de Racks, Carlos Adams, CEO de Racks y vicepresidente de Hardfork Project, y Marc Urgell, CEO de Abast, un joven despacho especializado en traslados de residencia y asesoramiento fiscal para profesionales y empresas, que ha visto crecer de forma sustancial su negocio en los últimos años como consecuencia de la huida de talento español al país vecino.

En segundo lugar, por el éxito cosechado, puesto que el foro ha logrado congregar a cerca de 900 personas, convirtiéndose así en el mayor evento de estas características celebrado en la larga historia de Andorra. Y, en tercer lugar, por el perfil del público asistente, en su mayoría procedentes de España, especialmente de Madrid y Barcelona.

Casi 800 jóvenes españoles han pasado el fin de semana en Andorra para escuchar a un amplio abanico de ponentes, desde economistas como Pablo Gil, Daniel Lacalle, María Blanco, Álex Fusté o Rubén Manso hasta inversores como Álex Bové (Paulson AM) o emprendedores de éxito como Abel Peña (Bit2Me), Sergi Benet (Meller y Balio), Álvaro González (Team Queso), Euge Oller (Aprende Aprendiendo) y Adriá Solá, entre otros.

Pero más allá de los conferenciantes y el contenido de sus ponencias, también resultó interesante el ambiente que se respiró entre bambalinas, pues da buena cuenta de lo que está sucediendo en parte de la juventud nacional. "España está perdiendo talento a chorros. Son muchos los jóvenes que quieren emigrar ante las dificultades y la falta de oportunidades que se encuentran en España", advierte un directivo expatriado. "Aquí se vive muy bien. Hay seguridad, buenos servicios y bajos impuestos", explica un emprendedor alicantino que se ha ido recientemente con toda su familia a Andorra ante la elevada fiscalidad que aplica España.

Y es que no sólo son youtubers los que han optado por emigrar en busca de un ambiente tributario más razonable. Estos son tan sólo la punta del iceberg. Cada vez son más los profesionales altamente cualificados -y especialmente los emprendedores más jóvenes- que optan por trasladarse al país vecino (entre otros destinos) para desarrollar sus carreras y hacer crecer sus negocios.

Y es que Andorra, con una tributación mucho más baja, ofrece sanidad y educación públicas de alta calidad, en un entorno en el que la delincuencia no existe, al igual que el paro, cuya tasa es residual (2%). "La seguridad es total. Aquí no hay delincuentes. Puedes dejar un deportivo en la calle con las llaves puestas, que sabes que no va a pasar nada", indica un empresario. "La educación pública es magnífica. Y puedes escoger libremente entre catalán, francés y español", admite otro directivo.

Y lo mismo sucede con la sanidad, que aplica un sistema de copagos a partir de un determinado nivel de renta, pero cubriendo el 100% del coste a personas que no tengan recursos (algo excepcional, puesto que no hay paro y la renta per cápita ronda los 40.000 euros al año, muy superior a los 28.000 de España).

España pierde talento

Por otro lado, la opinión de los jóvenes españoles que acudieron el evento, muchos de ellos con ganas de emprender y poner en marcha sus propios negocios, especialmente orientados al mundo digital, es señal inequívoca de que España se enfrenta a un grave problema de pérdida de talento a medio plazo. "Ahora, con un ordenador y un móvil trabajas donde quieres. No me voy a quedar en España. Aquí no hay futuro", advierte.

España no sólo lidera el paro de Europa, con casi el 12%, también encabeza el ranking de paro juvenil, con cerca del 30%. "Yo también me voy. He montado un negocio online, me va bien y no quiero que me quiten la mitad de lo que gano", alega otro veinteañero.

Los jóvenes españoles miran al exterior, como hace décadas hicieron sus bisabuelos. Es la nueva generación de expatriados. Y ahora cuentan con la gran ventaja de que tienen el mundo a sus pies, puesto que ya no hay fronteras. El teletrabajo y los nómadas digitales sólo pueden crecer en una economía global interconectada, donde la digitalización y, ahora también, la Inteligencia Artificial, constituyen una nueva revolución industrial que ya lo está cambiando todo.