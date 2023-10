La ampliación del Puerto de Valencia es un proyecto que duerme en un cajón del Gobierno desde hace diez años y que, si hubiera voluntad política y saliera adelante, supondría la ampliación de una infraestructura clave para la Comunidad Valenciana, pero también, para el resto de España. Estamos hablando de 136 hectáreas de superficie con capacidad para albergar cinco millones de contenedores y la creación de 7.000 puestos de trabajo.

Mientras, el actual presidente del Puerto de Barcelona es Lluis Salvadó, estrecho colaborador de Junqueras y hombre clave durante el referéndum ilegal de 2017. Salvadó está pendiente de juicio y sería uno de los nombres que los separatistas estarían negociando para incluir dentro de una hipotética amnistía.

Los empresarios dan la voz de alarma

En los últimos días han sido varios los empresarios que han dado la voz de alarma y que están denunciando que ERC y Junts o, lo que es lo mismo, el partido de Junqueras y el de Puigdemont podrían utilizar este proyecto como moneda de cambio para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha advertido este miércoles de que irá a los tribunales contra cualquier persona que frene la ampliación norte del Puerto de Valencia "por criterios políticos y no técnicos. Valoramos adoptar cualquier acción legal y llegaremos hasta el final".

En declaraciones a La Noche de Dieter varios empresarios han dado la voz de alarma y han exigido es que se deje de bloquear políticamente un proyecto de tal envergadura. Preguntado por ello, Alfredo Soler, presidente de la Asociación de directivos y empresarios logísticos, asegura que todo indica que algo hay: "Quizá estos partidos políticos están convencidos de que si esta inversión no va a al puerto de Valencia es que tiene posibilidades de irse al puerto de Barcelona por proximidad. Pero según palabras oficiales del inversor, no tiene ninguna intención de moverse al puerto de Barcelona porque los números no salen", ha apuntado.

Según este empresario, sólo falta la firma en el Consejo de Ministros y si no se da luz verde a este proyecto, hay riesgo de que el que ha comprometido su dinero se marche. Añade: "Se elige Valencia por su situación geoestratégica, esta terminal está pensada para buques de nueva generación. Por economía de escala, si no viene esa inversión al puerto de Valencia, seguramente se irá a algún puerto del norte de África".

Otro que no ve motivos para que este proyecto se paralice es José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. En declaraciones a La Noche de Diete de esRadio ha considerado que se está jugando con la competitividad de nuestra industria, y recuerde que lo que nos sacó de las crisis de 2008 y 2020 ha sido la exportación: "No me cabe en la cabeza que una inversión que ya está hecha en su mayor parte, hubiera motivo para pararla. Hablamos de un hecho económico de primera relevancia para el país, si este puerto no se amplía, no es que otros ganen, ganan los puertos del norte de África. Pierde Europa".

Además Morata recuerda que las grandes navieras del mundo trabajan en el puerto de Valencia y son ellas las que han decidido ir allí. "Una de las más grandes, MSC, ha decidido hacer la ampliación. Por tanto no entiendo otra posible decisión, y menos de cambio de moneda".

Cuando los periodistas han preguntado por si el boicot al puerto forma parte también de la negociación de Sánchez con ERC, la delegada del Gobierno de Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha dicho que han trabajado en todo momento para que ese desarrollo del Puerto sea efectivo", pero en este momento "el Gobierno está en funciones". Además, ha pedido "no enredar".