Del aceite a la gasolina: cinco lecciones de economía básicas para saber lo que está pasando

A lo largo de los últimos años se han producido en nuestro país una serie de fenómenos económicos y sociales que han generado muchos conflictos entre la población debido a las explicaciones publicadas en los titulares de infinidad de medios de comunicación en temas como, por ejemplo: el precio de la gasolina, el precio del aceite, la justicia salarial, control de precios y el significado real del término tan infravalorado como es el capitalismo.

Precio de la gasolina

En junio de 2022 el petróleo se encontraba en mínimos históricos desde el año 2008 y uno de los tweets más famosos de esos días decía así: "Barril de crudo en 2008 a 136 euros, litro de gasolina a 1 euro. Ayer, crudo a 128 euros, litro de gasolina 2,20 euros. Así o más claro." Aun así, como el propio tweet decía, en España adolecíamos uno de los precios más caros por la gasolina de las últimas décadas.

El problema radicaba en que el tipo de cambio euro/dólar en el año 2008 se situaba en 1 euro/1,47 dólares, lo que significa que con 1 euro la cantidad de petróleo que se podía comprar en el año 2008 era mayor que en junio de 2022, ya que, el tipo de cambio euro/dólar se situaba en 1 euro/1,04 dólares. Por lo tanto, uno de los grandes problemas en lo que se refiere al precio de la gasolina, fue el debilitamiento de nuestra divisa frente al dólar americano. Otro punto que explica esta contradicción es el esfuerzo fiscal que hacen todos los españoles en su día a día al echar gasolina y no es otro que alrededor del 47% del precio de la gasolina son impuestos.

La ‘justicia salarial’

Hace un par de semanas, Manuel Llamas, explicaba por qué los salarios de las futbolistas españolas no es que sean bajos es que son excesivamente altos. Y son excesivamente altos porque los salarios como precios del factor trabajo se rigen por criterios de productividad. A mayor productividad y valor añadido generados, mayores salarios. En la medida en la que una empresa, institución, organismo, autónomo o empleado es capaz de generar un mayor valor añadido para la demanda, los salarios que obtendrán por dicha actividad serán mayores. El valor que una empresa genera en la economía es totalmente subjetivo, es decir, habrá parte de la demanda dispuesta a pagar los precios que dicha empresa marque por esos bienes/servicios y, por el contrario, otra parte de la demanda que no los valore al precio estipulado por la compañía no estará dispuesta a consumirlos.

Control de precios

En los últimos años el debate en torno a la intervención de los precios del mercado del alquiler de vivienda ha sido muy intenso. De hecho, ha generado que distintos gobiernos legislen en favor de controlar dichos precios para así conseguir beneficiar a los que menos recursos tienen y tratar de hacer más accesible un contrato de alquiler para las personas con un menor poder adquisitivo. También el prestigioso instituto de estudios económicos Center For Economic Policy de Esade, publicó un informe en febrero de este año concluyendo que la intervención del mercado del alquiler en Cataluña había sido perjudicial para el propio mercado de la vivienda.

Los controles de precios confunden a los agentes económicos, ya que los precios tienen como función principal servir como señales a la oferta y la demanda para acometer las decisiones correctas respecto a la coyuntura económica actual. Por lo tanto, cuando se controlan los precios, la evidencia empírica nos muestra que lo que ocurre es una gran distorsión de la realidad económica en los diferentes agentes económicos.

Precio del aceite

A lo largo de los últimos días han salido a la palestra del debate público diferentes informaciones y conclusiones respecto al precio del aceite en nuestro país y también respecto a los precios que se encuentran en otros países. Este medio analizó de la mano de Beatriz García los motivos que están detrás de la evolución del precio del aceite de oliva. Por si fuera poco, en los últimos días ha salido a escena un debate referente también al precio del aceite de oliva que es el siguiente; ¿Por qué el precio del aceite de oliva es más barato en Portugal que en España? Rotación de Stock se llama, nada de especulación. En una entrevista que le hizo la semana pasada la Agencia EFE a José María Penco (director de la Asociación Española de Municipios del Olivo) afirmaba lo siguiente: "El aceite de oliva en otros países puede ser actualmente más barato que en España porque hay menor rotación de producto, más stock, con partidas que han sido compradas hace tiempo. En los países donde se consume menos aceite de oliva, las partidas tardan hasta dos años en venderse en los supermercados, por lo que su compra ha sido anterior a la subida de precio experimentada en la campaña actual".

Capitalismo

Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y las nuevas industrias han generado un mal estar general debido a que gran parte de la población se pregunta ¿Qué será de su empleo? ¿La robotización y la IA vienen a destruir empleo? Jesús Esteban, exponía de forma analítica y contrastada que el dato mata al relato. En el año 1985 se desempeñaban empleos que hoy no existen y hoy se desempeñan empleos que por aquel entonces no existían. ¿Qué tiene que ver todo esto con el capitalismo? Académicos, economistas o periodistas no soportan el capitalismo porque aseguran que es destrucción, creativa, pero la base de dicha destrucción no es otra que la más pura y necesaria innovación. Si no tiene lugar la destrucción creativa necesaria nunca podrá darse paso la innovación y el progreso que a tantos se les llena la boca de defender. Sin destrucción no hay innovación.