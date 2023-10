TDND: Los mercados financieros vistos por SantaLucía AM

Todas las empresas presumen de calidad, de que tienen algo diferente que les separa de sus competidores. Y todos los gestores aseguran que para ellos es fundamental, que no se puede invertir a largo plazo sin tener una visión de cómo será el negocio en unos años. Pero del dicho de la carta a los partícipes al hecho de la cartera realmente consistente hay un enorme trecho.

Para hablar de todo esto, esta semana, visitan Tu Dinero Nunca Duerme Tacho Arrimadas (director comercial de SantaLucía AM) y Juan Llona (fund manager de SantaLucía Quality Acciones). ¿Cómo enfocan ellos este tipo de inversiones? ¿Por qué compañías apuestan? ¿Podrían hacernos alguna tesis de inversión? "Las empresas de calidad son muy pocas", asegura Llona: "El universo de inversión es muy restringido, poco más de cien compañías. Nosotros somos agnósticos respecto al tamaño: tenemos pequeñas empresas y desconocidas que pueden operar en monopolios y que tienen mucha calidad, aunque no son tan grandes".

¿Y el precio, lo tienen en cuenta?: "La otra parte es la valoración, que es fundamental. Eso sí, a nosotros no nos valen valoraciones estándar: no puedo basarme en una valoración que no tiene en cuenta la posibilidad de crecimiento de estas compañías a medio plazo. El quality investing trata de captar qué compañías se posicionan al margen del ciclo de capital (crecimiento, madurez, declive) y logran pasar de nuevo de la madurez al crecimiento. Apple, por encima de un PER de 20, no considero que esté cara: en realidad, considero que está barata. Factorizar bien el crecimiento potencial a largo plazo es importante. Cuando metes todo esto en la coctelera, te salen cosas que están muy bien valoradas".

Lo cierto es que la inversión en calidad se suele asociar a un estilo más conservador, aunque también, alguien podría pensar que al pagar más, estás asumiendo más riesgo. Así lo ven desde SantaLucíaAM: "Para nosotros, riesgo es probabilidad de pérdida de capital permanente. Valoramos la calidad en esos términos, en minimizar la probabilidad de que eso ocurra. No tenemos una bola de cristal, pero si una compañía lleva 20 años haciéndolo bien, lo normal es que siga haciéndolo. Nosotros solemos decir que no queremos buscar la próxima ganadora: no queremos encontrar el próximo Google... lo que queremos es estar en Google o Microsoft. Y es que estas empresas son capaces de crecer por encima del mercado".

Así, nos explican su tesis en una frase, que recoge todas las características que debe tener una empresa para que se fijen en ella: "Líderes dominantes de industrias concentradas con crecimiento sostenible a largo plazo. Márgenes sólidos y alta rentabilidad sobre el capital empleado". Suena muy bien. La clave es encontrar a aquellas compañías que lo cumplen. Y no pagar demasiado, aunque tampoco esto es una obsesión para ellos: "Cuando compras una compañía que funciona y te quedas 3-4-5 años como accionista, no es muy importante si entraste un euro arriba o un euro abajo".