Sostenibilidad en la pesca del atún rojo, la joya gastronómica de Cádiz

El atún rojo de almadraba está considerado un auténtico manjar y es reconocido como el "jamón pata negra del mar". Con sus hasta 20 partes comestibles, es posible degustarlo en múltiples variedades y formas de cocinado. Además, es una de las señas de identidad y uno de los iconos gastronómicos de Cádiz.

En Barbate, Chiclana, Conil de la Frontera, Zahara de los Atunes y Tarifa se encuentran algunos de los "valientes" que cada día se suben a un barco para "enfrentarse" a la almadraba, una forma de pesca con un proceso artesanal que se remonta a 3.000 años de antigüedad.

JC Mackintosh es una de esas pequeñas empresas que contribuye a que el atún rojo salvaje de la costa gaditana siga siendo uno de los productos más demandados y una de las materias primas más valoradas. "Una de las cosas que nos hace diferente al resto cuando salimos a la mar es que siempre salimos a por calidad nunca pensamos en cantidad", comenta Juan Carlos Mackintosh Luna, fundador de JC Mackintosh. Una forma de pesca que apuesta por el cuidado de la naturaleza que ha hecho que Banco Santander, en 2022, reconociera esta empresa como Pyme del Año de la provincia de Cádiz en los Premios Pymes que organiza junto a la Cámara de Comercio.

Mackintosh empezó su actividad centrada en la pesca deportiva, pero siempre desde el máximo respeto al entorno que les rodea. En 2015, sería cuando Juan Carlos Mackintosh fundase la empresa dando el salto a la pesca profesional y "haciendo de nuestro hobby, nuestra profesión", como explica su hijo Daniel Mackintosh, quien ha crecido entre cañas de pesca, anzuelos, barcos y atunes.

JC Mackintosh se diferencia dentro de este sector por una de las cualidades que hacen de su trabajo una pesca sostenible ya que sólo pescan bajo demanda, tal y como asegura Daniel Mackintosh, patrón de barco y pescador desde 2016: "Yo no sobrepresco, yo sólo pesco lo que tengo vendido". Así, desde que se lanzaron al mundo profesional han perseguido una pesca sostenible y artesanal, aunque reconocen que los inicios no fueron fáciles ya que su manera diferente de hacer las cosas no era vista con buenos ojos por el entorno más tradicional.

A pesar de ello, tras mucho trabajo y esfuerzo hoy son conocidos por ‘Los 5 Pasos Mackintosh’: pesca sin sufrimiento, sacrificio Ike-Jime -que aporta mejor calidad y menos dolor al animal-, desangrado completo, eviscerado y enfriamiento controlado. "Con la insistencia en ese proceso hemos conseguido el Certificado de Sostenibilidad del MSC. Estados Unidos, Australia, Japón hacen demanda de un producto MSC", explica el fundador.

Y es que, según recalca Juan Carlos Mackintosh, "pensamos que no todo vale. No vale pescar, salir a la mar y pescar todo lo que podamos, no. Nuestra filosofía siempre ha sido, y espero que mi hijo continúe, que la calidad está antes que la cantidad. Y preservar el entorno, preservar esa riqueza que tenemos en el Estrecho de Gibraltar que es el atún rojo".

