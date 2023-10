Javier Gayoso destaca la seguridad de Banca March ante los ciberataques

La seguridad es lo que buscan los ahorradores en tiempos de inestabilidad. Dentro de sistema financiero español, es Banca March el que lidera con sus productos que combinan inversión, seguridad y rentabilidad y que no se ven tan afectados por las turbulencias puntuales de los mercados. El director de Seguridad de Tecnología de Información de Banca March, Javier Gayoso, habla sobre la ciberseguridad de la banca.

El mundo cada vez está más digital, esto es un hecho. La pandemia no hizo más que acelerar esta tendencia. El uso del dinero electrónico se ha incrementado exponencialmente, las entidades financieras, a requerimiento de sus propios clientes, cada vez tienen más servicios digitales, y no solo las entidades financieras. Los hábitos de consumo, en general, se han digitalizado. Se puede decir que ha habido un crecimiento exponencial de la digitalización en todos los hábitos de nuestra vida.

Eso hace que aumente la ciberdelincuencia a nivel global y, en concreto, los ciberfraudes. Es importante tener en cuenta que los ciberdelitos han aumentado un 72% respecto a antes de la pandemia. De estos, las estafas por internet representan más del 90%.

Los cuatro consejos que da Banca March para no caer en estos ciberataques son: No compartir información personal con desconocidos o en sitios web no seguros, como las wifis públicas de centros comerciales, aeropuertos; nunca hay que hacer clic en enlaces de correo electrónico sospechosos o no solicitados. Es muy importante revisar la cuenta bancaria y las transacciones de manera periódica para detectar cualquier actividad sospechosa.

Por último, hay que mantener la privacidad de las redes sociales y ajustar la configuración de privacidad de nuestras cuentas. Los ciberdelincuentes aprovechan cualquier resquicio para llevar a cabo sus planes. Desde Banca March nunca solicitan a sus clientes usuario, contraseña u otros datos bancarios personales. Frente a este tipo de requerimientos, siempre hay que desconfiar.

Banca March lleva invirtiendo de forma seria y constante en medidas de seguridad durante los últimos años. Y cuenta con herramientas y motores de fraude que se ejecutan de forma permanente y que permiten detectar anomalías y pararlas. Estas soluciones de seguridad también son capaces de detectar páginas fraudulentas desarrolladas por los ciberdelincuentes y de bloquearlas para que dejen de estar en funcionamiento.