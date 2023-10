Simona Caterbi, de 75 años y residente en Pavía, en el norte de Italia, estaba harta. Sus hijos, de 40 y 42 años, no atendían a sus demandas y por ello, la mamma decidió acudir a la vía judicial. Una decisión extrema para una situación desesperada. Un tribunal italiano ha ordenado a estos dos sujetos abandonar la casa de su madre, que había recurrido a la Justicia para desalojar a sus propios hijos alegando no sólo que no contribuían a la economía familiar sino que tampoco aportaban ningún tipo de ayuda en las tareas domésticas.

Ella había intentado convencerles para que se fueran, y una vez corrobarada su negativa, la madre les ha ganado el pulso, dándole el juez la razón. Ahora, y según informa el periódico La Provincia, los dos hombres deberán irse del domicilio antes del 18 de diciembre.

La sentencia establece que la convivencia podía estar "inicialmente fundada", dado que los progenitores tienen una "obligación alimentaria" hacia sus hijos. Sin embargo, hoy en día "ya no parece justificable" que los dos hombres permanezcan en el domicilio junto a su madre. Se tiene en cuenta, por ejemplo, "que los dos acusados son sujetos mayores de cuarenta años", informa la cadena RAI.

Según un estudio de Eurostat, los jóvenes se independizan de media en Italia a los 30 años, un dato similar al de España y el séptimo más alto dentro de los Veintisiete. La media dentro de la UE es de 26,4 años, con Finlandia, Suecia y Dinamarca con datos por debajo de los 22 años.