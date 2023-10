Roures no se ha ido de Mediapro, le han echado y respira por la herida

El pasado viernes se hacía pública la decisión de Jaume Roures de apartarse de la que ha sido su empresa hasta entonces: Mediapro. La información que llegaba a los medios de comunicación de fuentes de la compañía sugerían un acuerdo amistoso. Quizá no algo necesariamente pactado, pero sí en términos de amistad, la misma que ha presidido, según dicen, los años que han compartido la gestión de la compañía el cofundador de Mediapro, Tatxo Benet.

Sin embargo las declaraciones que ha ofrecido en una entrevista en Rac1 el ejecutivo no dejan lugar a dudas: Se ha sentido apartado y, por lo tanto, ha decidido salir de la compañía. No ha sido sutil precisamente: "Se ha utilizado la palabra desvinculación para difuminarlo, pero me han quitado la responsabilidad y mi futuro en la casa ya no tenía sentido", ha dicho.

Roures, visiblemente molesto, ha explicado que lo que quería la compañía era que "me quedara como socio durante un tiempo y prestara mis servicios simplemente como consejero", a lo que él contestó con una negativa: "No sirvo para estas cosas. Y si no tengo la capacidad de gestionar, que es lo único que sé hacer, prefiero irme a casa", sentenciaba.

Además se ha quejado de que, después de aprobar su salida de Mediapro, ni siquiera le han dejado "enviar un correo a los trabajadores" (se supone que de despedida) y que el propio Tatxo Benet (que fue ratificado como presidente y consejero delegado) le justificó la negativa señalando que "no se pueden utilizar los canales internos para cosas que no sean convenientes".