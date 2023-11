TDND: ¿Vuelven los fondos mixtos?

Los productos de inversión, como las faldas largas o cortas, también sufren de las modas, de los caprichos del público, de aquello en lo que todo el mundo tiene que estar y esos otros productos que parece que durante un tiempo nadie quiere. En España, por ejemplo, hubo unos años en los que todo el mundo quería fondos mixtos y en las sucursales los colocaban con inusitada facilidad porque los clientes estaban deseando comprarlos.

Luego parece que su momento pasó, en los últimos 4-5 años era como si las entidades casi los escondieran. Ya no eran glamourosos. Sí, algunos clientes seguían pidiéndolos, pero estaban claramente a la baja. Ahora da la sensación de que vuelven a nuestras vidas. El inversor particular está pidiendo de nuevo fondos mixtos y el mercado se los oferta. Para hablar de esta cuestión, esta semana nos acompaña Borja Aguiar, sales director de Iberia en Amiral Gestion.

"En estos productos es fundamental mantener el horizonte de largo plazo, ahí es cuando funcionan. Si tú mantienes esa visión a largo plazo y delegas en un equipo gestor, puede ser una buena herramienta. Para un cliente institucional puede tener menos sentido, porque está más pendiente de mover su cartera"

De hecho, Aguiar cree que el momento del mercado, con el cambio en la política seguida por los bancos centrales, hace especialmente atractiva esta alternativa: "No hay que olvidar que con lo que competimos nosotros es con la inflación. Si un inversor no quiere perder poder adquisitivo, tiene que buscar otras alternativas. En el último año hemos visto un evento histórico, una subida de tipos muy agresiva, que ha cambiado el momento del mercado. Nuestro mensaje es que no hay que olvidar que la inflación está en niveles importantes, pero si el año que viene los tipos bajan de forma agresiva, no podrás construir de nuevo esa cartera. Hay una buena oportunidad para construir una cartera a largo plazo: la renta fija está pagando bien y en renta variable hay muy buenas oportunidades en algunos sectores, por ejemplos las small cap europeas".

Todo esto, como siempre, con un asterisco: no todos los fondos mixtos son iguales ni todos encajan igual en la misma tipología de cliente: "Una forma de eliminar el riesgo de llegar tarde a una tendencia es confiar en un fondo y en las gestoras. Nosotros intentamos evitar las compañías que están caras, porque nuestro sesgo value es muy claro. El cliente sí tiene que hacer un poco los deberes y analizar la cartera del fondo y cómo está posicionado: esto es lo más importante, no fijarse tanto en las rentabilidades pasadas y sí fijarse más en la composición de la cartera".