Sacyr cierra la recompra de obligaciones convertibles tras recibir solicitudes por 154,7 millones

Sacyr ha comunicado este viernes que, en el marco de la oferta incentivada a los tenedores de unas obligaciones convertibles emitidas en abril de 2019 por un importe de 175 millones de euros, se han presentado comunicaciones de conversión por un total de 154,7 millones de euros de importe nominal en obligaciones, o, aproximadamente, el 99,7% del importe disponible con posibilidad de conversión.

Asimismo, en la nota de prensa enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad ha informado de que es tenedora de obligaciones por un importe nominal de 19,8 millones de euros que no eran objeto de la oferta incentivada y que procederá a cancelar.

Para atender el ejercicio de los derechos de conversión, Sacyr tiene previsto entregar acciones ordinarias existentes y/o ejercer su derecho a entregar un importe en efectivo alternativo en lugar de algunos o todos los títulos ordinarios que deberían asignarse tras el ejercicio de los derechos de conversión, y no emitir nuevas acciones.

Una vez se haya completado el proceso de conversión resultante de la oferta incentivada y el de cancelación de las obligaciones en autocartera, Sacyr podrá invocar su derecho de amortización anticipada de las obligaciones que queden en circulación de conformidad con la condición 7(b) (Redemtion at the Option of the Issuer) de los términos y condiciones de las obligaciones.

Fuentes de la compañía han explicado a Europa Press que el procedimiento "contribuirá a acelerar la reducción de la deuda neta con recurso", en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2021-2025.

Además, refleja "la solidez financiera de Sacyr" tras adelantar el vencimiento del convertible, y servirá para "reducir la volatilidad bursátil asociada a este tipo de instrumentos", en los que los tenedores toman posiciones cortas para cubrir riesgos.

Sacyr ha notificado también de que el banco francés Société Générale ha actuado como coordinador de la operación.