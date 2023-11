TDND: ¿Cómo afecta la subida de tipos a mis inversiones? La Bolsa, ante la nueva política de los bancos centrales

Nunca habíamos visto algo así. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la subida de tipos de interés que han llevado a cabo los bancos centrales en el último año y medio. No hablamos por hablar: estamos ante un escenario completamente desconocido, porque no se recuerda un incremento del precio del dinero tan importante y tan sostenido en el tiempo.

Esto tiene consecuencias en nuestras hipotecas, pero no sólo. También nuestras inversiones sufren los efectos de las decisiones de nuestros queridos Jerome Powell o Christine Lagarde. Por eso, para hablar de lo ocurrido en 2022-23 y de lo que puede ocurrir en los próximos trimestres, esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme , nos acompaña José Ruiz de Alda, socio y director de Inversiones de Cima Capital.

"Los tipos de interés influyen en muchos factores a la hora de invertir en acciones", nos explica: "Venimos de un entorno de tipos en el 0 y ahora hemos visto una subida que no es tan grande en términos absolutos, pero sí relativos. Esto afecta más a las compañías que tienen sus beneficios previstos para el futuro". ¿Qué quiere decir esto?: "El valor de una compañía depende de los beneficios futuros que genere. Y no es lo mismo que genere esos beneficios en diez años a que lo haga este año.

El descuento de flujos de caja va a tener en cuenta cómo de alejados estén en el tiempo esos teóricos beneficios. Y, por lo tanto, esas compañías que tienen sus beneficios previstos más alejados en el tiempo, sufren más ante una subida de tipos". En este entorno, muchos hablan de unos años dorados para el value, que apuesta por compañías con buenos negocios y que ya están generando caja, tras unos años en los que los tipos de interés por los suelos han hecho que cualquier estimación sobre rendimientos futuros pareciera razonable: "Ya sean acciones de múltiplos bajos (value) o de crecimiento, los tipos bajos benefician a ambas.

Aunque es cierto que a las de crecimiento les beneficia más, el tipo cero estrecha los diferenciales que le estás pidiendo a todos los activos financieros". Eso sí, nos apunta que con el cambio de política en los bancos centrales, se han ido corriendo algunos excesos de valoración: "Si diseccionamos el Nasdaq,

vemos que hay siete compañías con mucho peso y que lo han hecho muy bien este año, pero las compañías que no eran negocio (no tenían beneficios) han caído un 80-90%".

¿Y Ruiz de Alda, cómo se plantea los próximos trimestres: "Miro mi cartera y pienso ‘estoy cómodo’. Tengo valoraciones que están casi todas por debajo de PER 10. Para las compañías tecnológicas, todavía vemos unas valoraciones algo elevadas. Hay que ser conservador y, siempre que se pueda, comprar barato".