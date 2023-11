Tu dinero nunca duerme: Vuelve el value

Normalmente no asociamos la historia con el mundo de la Bolsa. Más bien, lo que nos viene a la cabeza con esta palabra es una biblioteca, un profesor universitario con chaqueta de pana y grandes libros polvorientos. Sin embargo, es habitual que los inversores más famosos digan que les encanta la historia. La de las batallas, los reyes, los tratados... pero no sólo ese tipo de historia. También les suele gustar mirar al pasado de los mercados bursátiles: porque lo que ocurrió hace 20, 30 ó 40 años, no se va a repetir, pero sí nos sirve como una muy buena pista sobre lo que puede pasar en el futuro.

¿Y qué nos dicen los expertos que está ocurriendo ahora y que suena muy parecido a lo ocurrido en el pasado? Pues, entre otras cosas, que el value investingparece estar en su momento. Sí, por lo que ha hecho en los últimos dos ejercicios, pero también por lo que se anticipa que pueda hacer en los que vienen. Las valoraciones de las empresas más value frente a las growth (y sabemos que estas etiquetas son peligrosas y difusas) siguen muy por debajo de la media histórica. Y la reversión a la media es una de las fuerzas más poderosas del mundo de la inversión...

Esta semana, para ayudarnos a descifrar en qué contexto nos encontramos, nos acompaña Fernando Solís, del equipo de Relación con Inversores de Cobas AM: "En los 60 teníamos las nifty-fifty y parecía que sólo se podía comprar eso. Ahora están las Faang", explica. E igual que en los 60 y comienzos de los 70 hubo una serie de eventos que desencadenaron que la tortilla bursátil se diera la vuelta, ahora también hay sucesos que pueden ser el catalizador de lo que muchos esperan: "A nivel macro y de entorno ha habido un cambio de paradigma: los últimos trece años han venido marcados por los tipos de interés bajos y eso ha cambiado. En el próximo año la mayor parte de las empresas se van a tener que refinanciar y ya no va a ser tan fácil. Con este nuevo paradigma, empieza a importar (y mucho), qué empresas están generando flujo de caja hoy".

Toda esta confianza no es casualidad. Las estadísticas nos dicen que casi nunca habíamos visto una distorsión de las valoraciones tan espectacular: "Los últimos trece años nos habían llevado al peor momento de la historia del value investing. Por eso, en 2022, se produjo el mejor año de la historia. Pero, incluso así, sólo pasamos dle percentil 99 al 95 respecto al growth. Pero si hay un proceso de normalización (y eso es lo que suele ocurrir) estaríamos hablando de que podría haber una rentabilidad extra del 77% del value respecto del growth. Prefiero estar en un sector que lo tiene todo

por ganar que en uno que lo tiene todo por demostrar. Lo normal es que cuando las cosas le empiecen a ir de cara al value, será por mucho tiempo y con mucha diferencia. Y estos son datos medios: si tienes una cartera value superior a la media del mercado, será todavía mejor. El potencial de nuestra cartera está en el entorno del 156%".

¿Y tras el repunte de la inteligencia artificial? Porque parecía que ese momento del value había llegado en 2021-22, pero este año las tecnológicas vuelven a estar de moda: "Aunque no lo hemos hecho mal, el growth, con el boom de la inteligencia artificial, ha vuelto a subir más este año". Eso sí, Solís apunta que las cosas ya no son como hace 4-5 años: "En 2020 lo tenías todo en contra: con los bancos centrales y el mercado empujando en una misma dirección. Ahora ya no, tienes a los bancos centrales apostando por una recesión". Una recesión y unos tipos de interés que harán que las valoraciones sostenidas sobre crecimiento a futuro y beneficios alejados en el tiempo sean más complicadas de defender. Se acercan trimestres muy movidos y muy interesantes.