El programa de Geert Wilders para Países Bajos: rechazo al Islam, salida de la UE y anti-alarmismo climático

El Partido de la Libertad (PVV) liderado por Geert Wilders fue la fuerza más votada en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado miércoles en Países Bajos, tras obtener 37 escaños, pero ahora falta por ver si logrará los apoyos necesarios para formar gobierno junto a otras fuerzas.

La Cámara de Representantes de Países Bajos está compuesta por 150 diputados, con lo que el PVV debería lograr el apoyo de varias formaciones para alcanzar los 76 diputados que le garantizarían poder suceder a Mark Rutte al frente del Ejecutivo. Wilders ganó con una clara ventaja respecto al socialdemócrata Frans Timmermans (25 diputados) y la líder del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), Dilan Yesilgöz, sustituta de Rutte, con 24 escaños.

La población de Países Bajos votó en unas elecciones parlamentarias anticipadas, convocadas después de que el primer ministro Rutte anunciara la disolución del Gobierno el pasado verano debido a disputas internas en materia migratoria. El programa de Wilders es polémico y muy controvertido por tres razones básicas: su posición sobre el Islam y la política migratoria, la pertenencia de Holanda la UE y las políticas climáticas.

Islam e inmigración

Según reza su programa electoral, "queremos menos Islam en los Países Bajos" y para ello defiende frenar la inmigración procedentes de países no occidentales, así como la suspensión de los permisos de asilo. "Con una reducción del flujo de asilo e inmigración hacia los Países Bajos, también se reducirá la islamización de nuestro país", según el texto. Wilders no quiere "escuelas islámicas", ni "coranes" ni "mezquitas".

Entre otras cosas, plantea declarar el Islam como una "ideología violenta, que viene acompañada de odio y terror y, por tanto, no tiene cabida en los Países Bajos"; "cerrar nuestras fronteras inmediatamente a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes de los países islámicos"; "empezar a desmantelar las instituciones del IsIam"; "deportar a todo aquel que amenace con la violencia o utilice la violencia".

De hecho, su partido defiende la exclusión voluntaria de las normas de asilo y migración de la UE, restaurando incluso los controles fronterizos en Holanda para evitar la llegada de inmigrantes ilegales desde otros países europeos.

A este respecto, el PVV plantea que los inmigrantes ilegales sean detenidos y deportados, incluyendo los sirios con permisos de asilo temporales, puesto que ahora hay partes de Siria que son "seguras" tras años de guerra civil. Asimismo, quiere exigir permisos de trabajo a los ciudadanos de la UE que quieran vivir en Holanda, así como reducir el número de estudiantes extranjeros.

Referéndum sobre la UE

Otro de los puntos más destacados es el Nexit. Wilder quiere recuperar la soberanía plena para que los holandeses sean "responsables de su propia moneda, de sus propias fronteras y establezcan sus propias reglas". Rechaza por completo la UE como "unión política", a modo de super estado europeo que cada vez concentra más poder y dinero.

Tanto es así que el PVV quiere celebrar un "referéndum vinculante sobre el Nexit", es decir, la pertenencia de Holanda a la UE y el euro, aunque semejante escenario es improbable, dado que no tienen mayoría suficiente en el Parlamento. En todo caso, y hasta que se celebre dicho referéndum, su formación quiere que este país deje de ser contribuyente neto a las finanzas de la UE, rechazando, además, cualquier futura expansión, con especial atención a la posible integración de Turquía, y restaurando su poder de veto en las decisiones de Bruselas.

Cambio climático y campo

Su partido es abiertamente contrario al alarmismo climático y, a diferencia de otros muchos países, apuesta por intensificar la explotación de combustibles fósiles, como petróleo y gas del Mar del Norte, así como mantener abiertas las centrales eléctricas de carbón y gas. El PVV también está a favor de la construcción de nuevas centrales nucleares, así como retirarse del Acuerdo sobre el Clima de la ONU. Defiende "detener la reducción histérica de CO2", que considera innecesaria y un despilfarro de dinero.

La victoria electoral de Wilders se explica también por su apoyo al sector primario holandés, que en los últimos meses se ha caracterizado por protagonizar amplias huelgas y protestas contra las nuevas exigencias medioambientales a las explotaciones agrícolas y ganaderas del país, cuya aprobación amenaza la supervivencia de muchos de estos negocios.

"El PVV lo dice muy claramente: no, no queremos menos agricultores, sino el fin del odio a los agricultores. Debemos volver a ese orgullo colectivo del pasado. Los agricultores deben quedarse. Durante años, los agricultores han sido bombardeados con normas asfixiantes, tanto nacionales como europeas: normas sobre las emisiones, sobre el estiércol, sobre el agua, sobre el aire, sobre la naturaleza, etc. En los últimos años se ha añadido el llamado problema del nitrógeno. Y esto mientras el sector agrícola ya ha reducido enormemente las emisiones de nitrógeno en las últimas décadas y el número de granjas ya ha disminuido enormemente".

Según su programa "debemos deshacernos de todo el alarmismo de que nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente están a punto de colapsar. Bajo la apariencia de un problema inexistente de nitrógeno, los agricultores son hábilmente aplastados con compras obligatorias y, en última instancia, incluso con expropiaciones". El PVV defiende que las normas sobre el nitrógeno se eliminen o, al menos, se flexibilicen para que los agricultores puedan seguir cultivando.

"Porque cada regla o requisito adicional impuesto a los agricultores holandeses conduce a una peor posición competitiva en comparación con el extranjero. La producción de alimentos holandesa simplemente se traslada a países que no imponen reglas absurdas a sus agricultores. Y nuestros propios agricultores holandeses lo están sufriendo". Y lo mismo con la pesca y la ganadería. "¡Deje que el agricultor cultive y que el pescador pesque!", clama su programa.

Por último, a nivel económico Wilders plantea, entre otras medidas, reducir el IVA de los alimentos y la energía para mejorar el poder adquisitivo de los holandeses, reducir los alquileres sociales, aumentar el salario mínimo y los subsidios a la vivienda, combatir el fraude en el cobro de prestaciones públicas y revocar la reforma de pensiones para reducir la edad de jubilación estatal a 65 años.