Trade Republic paga un 4% anual por los ahorros no invertidos

El mundo de las fintec ha venido para quedarse y la plataforma de inversión alemana Trade Republic es un buen ejemplo. No sólo es el el neobroker de referencia en Europa, sino que ahora amplia su oferta de planes de ahorro e inversión a la renta fija.

Hasta el momento Trade Republic ofrecía a sus clientes nacionales e internacionales por un lado la inversión directa en activos y por otro lado una herramienta de planes de ahorro que se puede crear con tan solo un euro y permite inversión recurrente en ETF (fondos comercializados como acciones) o acciones sin comisiones.

Ahora a esa oferta suma una nueva: la inversión en renta fija, ofreciendo a sus clientes más de 500 bonos gubernamentales y corporativos con liquidez. La inversión en Bonos, además, tiene un elemento innovador y es que todo esto es posible hacerlo de manera fraccionada desde un euro y sin uso de derivados.

Por si fuera poco completa su oferta con una remuneración del 4% anual hasta 50k, pagadero mensualmente sobre el efectivo no invertido. Así, con Trade Republic no hay excusa para no poner el dinero a trabajar. La cobertura está formada por fondos de garantía de depósito alemán e irlandés.

Su operativa es sencilla e intuitiva y su espíritu, a largo plazo. Es decir, que Trade Republic propone soluciones de ahorro a largo plazo con comisiones extraordinariamente bajas. Es más, el alta en el servicio es gratuita.

Con su oferta en bonos, Trade Republic abre por primera vez en Europa la compraventa de bonos –una clase de activo hasta ahora reservada a unos pocos inversores-.

Las sucesivas y súbitas subidas de los tipos de interés han devuelto a los bonos al escenario y su atractivo, desconocido en los últimos 10 años, ha vuelto con fuerza, ya que ofrecen intereses que antes eran impensables.

Todo esto en un momento especial para la compañía en España ya que estrenan Country Manager. La despedida de Kintxo Cortés ha dado paso a Antón Díez Tubet, que pesa a su juventud atesora ya una dilatada experiencia en el sector con notable éxito en Inversis y JP Morgan en Nueva York y Madrid.

Recientemente, el Responsable de Mercados Europeos de Trade Republic, Matthias Baccino, señalaba que "los ahorradores españoles y especialmente la Generación Z, quieren servicios de una plataforma de ahorro fiable, transparente y fácil de suar. Hasta la llegad a España de plataformas de ahorro de fácil acceso como Trade Republic, sólo podían elegir entre intermediarios tradicionales caros o plataformas con condiciones opacas. Trade Republic ha establecido una presencia a largo plazo en España adaptándose a las expectativas específicas de los ahorradores nacionales. Antón, con sus conocimientos y experiencia, es la persona ideal para seguir desarrollando el mercado español y apoyar la misión de Trade Republic de cerrar la brecha de las pensiones para todos los españoles y españolas".