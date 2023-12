La Generalidad catalana dispara sus exigencias: vuelve a la carga con una "renta básica para todos y sin condiciones"

Todo es poco para los separatistas-comunistas. Por si el gasto estaba poco descontrolado en España en el momento en el que la UE vuelve a exigir el retorno a la disciplina fiscal, la Generalidad catalana ha vuelto a dar aire a un proyecto suyo inasumible en cualquier parámetros de control del déficit: una renta básica, pero no como el Ingreso Mínimo Vital. No: para todos y sin ningún tipo de condición.

El Plan piloto de la renta básica universal fue uno de los proyectos que el Departamento de la Presidencia de la Generalidad apadrinó en el año 2021. En el citado plan se concibió para unas 5.000 personas que debían recibir la denominada como RBU (Renta Básica Universal): 2.500 debían ser elegidas de manera aleatoria entre todos los domicilios de Cataluña y las 2.500 restantes corresponderían a la población de dos municipios. El programa inicial indicaba que "durante los dos años que dure el Plan Piloto, los participantes recibirán un pago mensual de 800 euros por adulto y 300 por menor de 18 años". Dinero para todos.

"Se consideran participantes del Plan Piloto todas las personas que, una vez realizada la selección aleatoria por domicilios y de los municipios, y comunicada su selección por correo postal, formalicen su voluntad de participar mediante el formulario web", señalaba el programa inicial oficial. ¿Quién diría que no a que te den dinero por no hacer nada?

Pues bien, la Generalidad ha decidido que ha llegado el momento de volver a darle aire a esta iniciativa. Que, por lo visto –y teniendo en cuenta que España ha cerrado el último trimestre con un déficit de 32.876 millones de euros (en tres meses, no en un año)– cabe todo gasto en el presupuesto público.

La Renta Básica Universal (RBU), tal y como ha sido definida en este programa oficial catalán, es una asignación monetaria individual "que se otorga a la ciudadanía a título individual y no está vinculada a un hogar o unidad familiar; es incondicional porque la persona receptora no ha de presentar ningún requisito económico o social para recibirla más allá de tener la ciudadanía o la residencia acreditada; es universal porque la recibe todo el mundo, no se dirige a un colectivo social específico; y, además, es regular porque es una percepción mensual, no puntual (un pago único) o temporal (de duración limitada)".

Y eso es lo que pide ahora el separatismo. "De la cuantía de la RBU decimos que es ‘básica’ porque ha de ser suficiente para cubrir las necesidades materiales consideradas elementales de los ciudadanos y las ciudadanas para así promover su libertad real a la hora de decidir sobre sus propias vidas", añade la documentación oficial. Y se diferencia de otras prestaciones y subsidios existentes "en sus características de individualidad, incondicionalidad y universalidad", añade el texto oficial.

La Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal fue creada el 22 de junio de 2021 con la aprobación del Decreto 245/2021. Y su misión oficial es "coordinar las políticas en el ámbito del diseño y la organización del plan piloto y efectuar el seguimiento de la ejecución. Además, la Oficina del Plan Piloto tiene como cometido relacionarse con la Unión Europea y las comisiones internacionales que impulsen mejoras y transformaciones en políticas de rentas sociales o experiencias similares a la Renta Básica Universal". Esa Oficina del Plan Piloto está adscrita al Gabinete de la Consejera de la Presidencia.