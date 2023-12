Las SICAV institucionales de Banca March, una alternativa de coinversión líquida abierta a todo tipo de ahorrador

Las SICAV continúan siendo una alternativa de inversión colectiva muy útil, entre otros aspectos, para la diversificación de carteras. Banca March, que tiene en la coinversión —inversión en los mismos activos y proyectos en los que invierte la entidad— una de sus principales señas de identidad, cuenta con Sicav Institucionales muy consolidadas, abiertas a todo tipo de ahorrador y en las que se alinean los intereses del banco con los de los clientes, que siempre han mantenido el espíritu de inversión colectiva para el que fueron creadas.

Las Sicav Institucionales de Banca March no se han visto afectadas por los cambios legislativos, ya que siempre han sido verdaderos instrumentos de inversión colectiva que canalizan inversiones líquidas en diferentes activos. Con 9.007 clientes —accionistas, en este caso— a cierre de noviembre de 2023, Banca March gestionaba alrededor de 1.844 millones de euros en sus diferentes Sicav Institucionales.

A través de estas Sicav, accesibles para pequeños y grandes inversores desde una acción (en torno a los 10 euros), la entidad establece vínculos a largo plazo, y desarrolla su estrategia con un modelo de gestión flexible, con riesgo diversificado por geografía y sectores, criterios de gestión ASG y presencia activa de los accionistas en los comités de inversión.

Sicav adaptadas a todos los perfiles de inversión

Cada Sicav Institucional de Banca March está orientada a un perfil inversor diferente, para recoger los distintos objetivos y niveles de riesgo que los inversores-accionistas están dispuestos a asumir. El nivel de riesgo se determina en función de los tipos de activos en los que invierte cada Sicav, otorgando mayor o menor peso a opciones más conservadoras.

Torrenova de Inversiones es una de las más tradicionales Sicav del Grupo Banca March. Con un volumen gestionado superior a mil millones de euros en la actualidad, está enfocada a los perfiles de menor riesgo, y por ello tienen mayor peso las opciones de renta fija.

Para un tipo de inversor con perfil intermedio, Cartera Bellver es la propuesta de Sicav de Banca March, mientras que Lluc Valores sería la opción para los inversores con perfil más decidido. En este último caso, tiene mayor influencia en la composición de la cartera de inversión la renta variable.

En lo que va de año, la rentabilidad de las Sicav Institucionales hasta noviembre ha sido del 3,83% para Torrenova de Inversiones, la más conservadora, del 5,28% para Cartera Bellver y del 10,13% para Lluc Valores. Como proyectos de inversión a largo plazo, cabe destacar las rentabilidades acumuladas de estas Sicav en los últimos diez ejercicios. Así, Torrenova de Inversiones ha llegado al 12,43%, Cartera Bellver al 29,52% y Lluc Valores al 64,54%.

La Coinversión en Banca March

La Coinversión en Banca March puede tener distintas modalidades: proyectos líquidos e ilíquidos.

Las tres Sicav institucionales que gestiona son productos tradicionales líquidos de Coinversión y una de las señas de identidad de Banca March. Torrenova de Inversiones es de las mayores Sicav de España, con 1.032 millones de euros de patrimonio gestionado a cierre de noviembre. Fue creada hace más de 20 años como instrumento de inversión de los accionistas del banco y en ella participan en la actualidad 4.584 clientes. Cartera Bellver (445 millones de euros de patrimonio gestionado y 2.678 partícipes) y Lluc Valores (367 millones y 1.745 partícipes) completan este grupo de productos.

Otra manera de coinvertir es a través de proyectos no líquidos. En estos proyectos, los clientes invierten junto con los accionistas del Grupo que, de esta manera, comparten una experiencia inversora centenaria. Desde 2008, Banca March ha gestionado más de 3.100 millones de euros en Coinversión no líquida. En este tiempo, más de 2.000 clientes han participado junto al banco en distintas inversiones y uno de cada tres ha repetido. De media, los distintos proyectos de coinversión que el Grupo ha puesto en marcha en los últimos años están devolviendo más de 2 veces el ahorro aportado. Concretamente, en 2023 se comercializaron proyectos de Coinversión no líquidos por importe de 226 millones de euros. La Coinversión no líquida se puede canalizar de dos maneras: