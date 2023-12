TDND: ¿Se viene la década dorada del value?

Iván Martín, socio fundador y director de Inversiones de Magallanes VI, es un tipo tranquilo. Quizás es inevitable que lo sea. Porque para ser uno de los mejores gestores value de Europa tienes que tener ciertas cualidades: entre otras, mantener la calma cuando los demás desesperan y ser valiente cuando todos se lo piensan dos veces.

Hace unos días, nos visitaba en Tu Dinero Nunca Duerme para hacer balance del año y para ofrecernos su visión sobre lo que está por venir. En general, se muestra bastante contento con la cartera que han construido: "Las fuentes de rentabilidad están bastante equilibradas. Éste es un atributo al que hay que aspirar: no debes depender de un solo sector".

Eso sí, aunque es cierto que su gestora nunca hace un análisis sectorial, en los últimos meses han tomado posiciones en varias empresas financieras, algo que ha llamado la atención (por la propia naturaleza de las apuestas y porque el sector bancario no es el más habitual en las carteras value). También han apostado por varias empresas automovilísticas clásicas europeas. De todo esto hablaremos en el programa de esta semana, en el que haremos un repaso a su trayectoria:

"Magallanes acaba de hacer nueve años. En el fondo de referencia, hemos más que doblado el valor liquidativo. Es una reafirmación de la tesis. La constante es mantener siempre el potencial de revalorización. Nuestra esperanza es que cosas buenas vayan venir en los próximos años: cosas buenas".

¿Y en el futuro próximo? Martín nos da un adelanto: "Este año hemos dedicado mucho tiempo a estudiar a algunos sectores que estaban muy baratos. Por ejemplo, el sector químico europeo: ha estado muy penalizado (la industria química europea). Si no ha sido el que peor lo ha hecho, casi. Y estamos construyendo posiciones en algunas de estas empresas".

Porque, además, su optimismo no deriva sólo de su cartera, sino de un entorno que cree que será más amigable para los value en los próximos años: "Lo que hemos conseguido desde que abrimos el fondo, se ha conseguido en un entorno de no inflación, no interés, no crecimiento del PIB nominal. ¿Esto tiene más mérito? Bueno, es un entorno hostil y complicado, con momentos de deflación. Si entramos en una fase más normal, con tipos de interés porque hay una inflación que domar, con un PIB real del 1,5% en Europa... contextualizando, pienso que no sería extraño aspirar a rentabilidades de doble dígito en Bolsa. No hacer nada, como estar en letras o bonos, es apostar a perder. Por delante tenemos crecimientos de PIB nominales que lo normal es que sean superiores a los de la década anterior". Y eso debería ayudar a gestoras como Magallanes. Al menos, es lo que esperan.