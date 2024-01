CleceVitam, calidad profesional y humana en la atención a mayores

Con un amplio equipo de profesionales y una red de centros repartidos por España y Portugal, el modelo asistencial de CleceVitam se basa en la Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), una metodología que personaliza la asistencia a las necesidades y preferencias de cada usuario. Más allá de la especialización, los trabajadores de esta compañía tratan de aportar siempre su lado más humano.

Es el caso de CleceVitam Bastiagueiro, situado en la localidad coruñesa de Oleiros —a pocos kilómetros de La Coruña—, donde un equipo de casi 90 profesionales (entre enfermeros, médicos, trabajadores sociales, gerocultores…) presta servicio actualmente a las personas usuarias del centro.

"Todos remamos en la misma dirección. Debemos estar todos implicados, tener vocación y empatía hacia los mayores, porque ellos han depositado su confianza en nosotros. Nuestra obligación es atenderlos desde el lado más humano y con cariño, teniendo siempre en cuenta sus necesidades", afirma la directora de esta residencia, Vanesa Fernández.

Gerocultores y enfermeros, figuras fundamentales

"Podemos decir que los equipos están funcionando muy bien gracias a su gran compromiso. Es muy difícil encontrar a gente con estas ganas y esta ilusión", añade Fernández, quien también destaca la fuerte carga "vocacional" de este empleo debido a lo "complicado" que algunas veces puede resultar trabajar con personas mayores que en ocasiones tienen un sentimiento de soledad no deseada.

La mayoría de los trabajadores en el centro de Oleiros son gerocultores. Rebeca García forma parte de este grupo de profesionales, cuya labor consiste en ayudar a los residentes en tareas cotidianas como vestirse, asearse o atenderles durante la comida, entre otras. "Nosotros somos los que tenemos un contacto más directo con el usuario porque pasamos nuestra jornada completa con ellos", explica.

"Los gerocultores somos el lazo de unión con el resto de la cadena de profesionales. También hacemos un poco de psicólogos, escuchando y apoyando a las personas usuarias como si fueran nuestros propios abuelos", relata García. Además, destaca el vínculo especial que se crea cada día entre ellos: "Te piden un abrazo o te dicen que te quieren, y eso supone una gran satisfacción".

También los enfermeros desarrollan una labor fundamental en la atención a mayores. "Tenemos que ser capaces de detectar sus inquietudes. Una alteración de la conducta, un nerviosismo o una desorientación pueden ser indicativo de una enfermedad", según destaca a Libertad Digital la coordinadora de enfermería, Bárbara Seoane. "Siempre estamos alerta, pendientes de que los usuarios puedan tener episodios de insomnio, riesgo de caídas…", añade.

Seoane explica que en CleceVitam Bastiagueiro los enfermeros disponen de un ‘busca’ donde reciben todo tipo de alertas durante las 24 horas del día. "En la residencia tenemos dos médicos e independientemente de que se necesiten sus servicios, los enfermeros dejamos un registro de cualquier incidencia en el sistema informático", señala.

Actividades y atención psicológica

Otra figura importante en el centro es la del llamado TASOC (Técnico Superior de Animación Sociocultural), que en el caso de CleceVitam Bastiagueiro ejerce Miriam Buján. "Me encargo de las actividades de ocio que se realizan en la residencia, como talleres de cocina o de costura, bingo, juegos de cultura general… intentando dar cabida a todos los gustos y preferencias de cada persona usuaria", explica esta profesional, que se formó como educadora social.

"Mi trabajo se basa en la ludoterapia, el juego como herramienta pedagógica a través de la estimulación… No es jugar por jugar, sino que tiene un fin. Somos como una gran familia, me encanta mi trabajo y me divierto muchísimo", explica Buján, que se encarga también de coordinar las diferentes actividades que se realizan fuera del centro, como salidas al Museo de Bellas Artes de La Coruña, al cine o simplemente ir a tomar un café. Lamenta, sin embargo, que durante el invierno no puedan hacer tantas salidas: "Para muchos de nuestros usuarios es muy importante porque es la única forma de tener contacto con el exterior, por eso hay que incentivarlo".

El día a día en cualquier residencia de mayores es una cadena que requiere de la coordinación de todos los profesionales. Ejemplo de ello son los talleres de estimulación cognitiva y de refuerzo de memoria que organiza la psicóloga de CleceVitam Bastiagueiro, Marta Vázquez, de la mano de la educadora social.

"En general, las personas mayores no suelen demandar atención psicológica, somos nosotros quienes preguntamos qué sienten y les explicamos que sus emociones y sus sensaciones importan. Realizamos una evaluación inicial de su nivel cognitivo, emocional y conductual", explica Vázquez.

Sin embargo, el trabajo de la psicóloga no se limita únicamente a la atención de los usuarios del centro, sino también de sus familiares. "Nos preguntan mucho por qué van notando pequeños fallos de memoria y qué pueden hacer ante esta situación", apunta.

Todos los departamentos de CleceVitam Bastiagueiro se encuentran perfectamente coordinados gracias a las reuniones que celebran semanalmente. "Aparte de los temas ordinarios, tratamos aspectos urgentes que puedan surgir", explica la enfermera Bárbara Seoane. "Las reuniones duran un mínimo de dos horas y en ellas ponemos de relieve todo tipo de incidencias detectadas en el comportamiento o la salud de los usuarios, observando qué aspectos se pueden mejorar".