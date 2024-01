Vestige Son Ermitá & Binideufá, único hotel español entre las 20 aperturas imprescindibles de 2024

El diario británico The Telegraph ha publicado su listado de las 20 aperturas de hoteles imprescindibles para este 2024, entre los que se encuentra el Vestige Son Ermitá & Binideufá, ubicado en Menorca, compartiendo lista con otros destacados como el Six Senses en Londres, el One&Only One Za’abeel en Dubai, o The Twenty Two en Nueva York.

La selección de estos hoteles va más allá de las grandes cadenas hoteleras o aquellas que cuentan una dilatada experiencia, poniendo en el centro la experiencia única que ofrecen. Los criterios que The Telegraph toma en cuenta para realizar esta lista incluyen aspectos como revitalizar un edificio histórico, descubrir un destino inexplorado, o la brillantez del personal y un diseño cautivador. Además, una amplia selección de los elegidos en este ranking incluye una colaboración de chefs, artistas, diseñadores y expertos en viajes, apasionados por crear espacios que redefinan lo que un hotel puede ser.

Así, teniendo en cuenta estos factores, dentro de esta lista destaca, entre los hoteles de próxima apertura, Vestige Son Ermitá & Binideufá, en Menorca. Son Ermitá y Binideufá, son dos fincas tradicionales situadas en Ferreires, al norte de Menorca, que Vestige Collection ha rehabilitado y fusionado para dar vida al segundo de sus hoteles, tras la exitosa apertura de Son Vell, también en Menorca, el pasado año. Con un total de 21 habitaciones distribuidas en dos edificios, con 10 y 11 estancias respectivamente, el nuevo hotel está ubicado en una propiedad de más de 800 hectáreas.

Medio año después de su lanzamiento, Vestige Collection se ha posicionado como una nueva experiencia de hospedaje inspirada en la singularidad de sus propiedades, con hoteles y estates privados situados en edificios emblemáticos que son rehabilitados y recuperados para preservar el patrimonio histórico y cultural. En su misión de convertirse en el "custodio" del legado histórico-cultural y del patrimonio arquitectónico de nuestro país, Vestige Collection ha creado un nuevo concepto de hospedaje, que ofrece experiencias de lujo relajado en espacios extraordinarios ubicados en delicados entornos naturales.

También destaca en Reino Unindo a Six Senses London. Six Senses, una marca reconocida por sus hoteles enfocados en el bienestar situados en destinos remotos como Zighy Bay en Omán y el valle del Duero en Portugal, está innovando en 2024 con la apertura de tres hoteles en zonas urbanas, específicamente en Bangkok, Kioto y Londres. Esta expansión a las ciudades marca un cambio significativo para el grupo.

El hotel de Londres, en particular, destacará por sus 110 habitaciones, un amplio spa y un club de bienestar y social conocido como Six Senses Place, todo ubicado en el emblemático edificio de los antiguos grandes almacenes Whiteleys en Bayswater, que destaca por su diseño Art Déco. La decoración del hotel londinense incorporará un estilo influenciado por su entorno, con obras de arte de artistas británicos contemporáneos y un diseño de spa que rinde homenaje a las estaciones del metro londinense.

La lista también incluye a One&Only One Za’abeel, en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), una ciudad conocida por sus ambiciosos proyectos arquitectónicos. El hotel One&Only One Za'abeel sobresale por una característica única: The Link, un impresionante puente de acero de 228 metros de longitud, suspendido a 100 metros de altura entre dos rascacielos, suponiendo el voladizo más largo del mundo.

El interior del hotel refleja un lujo sofisticado, con habitaciones diseñadas por el reconocido Jean-Michel Gathy. Destacan las suites en las esquinas del edificio, que ofrecen vistas panorámicas de 180 grados de la ciudad, y lujosas villas en el ático. Además, contará con un total de 29 estrellas Michelin entre sus chefs, incluyendo a Anne-Sophie Pic y David Muñoz, reconocido como el mejor chef del mundo durante los últimos tres años.

Asimismo, aparece The Twenty Two, en Nueva York (Estados Unidos). El Twenty Two, que abrió en Grosvenor Square, Londres, en 2022, rompió los esquemas de los clubes de socios con su enfoque fresco y accesible. Distinguiéndose por su restaurante abierto al público, un personal excepcionalmente amable y una atmósfera vibrante y divertida, se ganó rápidamente una reputación destacada.

A finales de este año, el Twenty Two llevará su energía a Nueva York, abriendo una nueva sede en la calle 16, cerca de Union Square. Aunque los detalles completos aún están por revelarse, se espera que este nuevo establecimiento incluya 70 habitaciones, un restaurante y un club de socios, replicando así el éxito que caracterizó su debut en Londres.

En Ámerica del Sur destaca el Hotel Casa Lucia, en Buenos Aires (Argentina). La escena de hoteles en Buenos Aires ha evolucionado a un ritmo más pausado, lo que hace que la apertura del Hotel Casa Lucía sea particularmente notable. Este proyecto es una iniciativa del grupo español Único Hoteles, conocido por Finca Serena en Mallorca y el Hotel Único en Madrid.

Para la creación del Hotel Casa Lucía, ubicado en el distinguido barrio de Recoleta, se ha convocado a destacados talentos locales como el artista argentino Cristián Mohaded, cuyas obras adornan las habitaciones, y Cristina Codern, cuyo trabajo con algodón y otras fibras naturales se exhibe en un impactante mural en el vestíbulo. El bar de cócteles del hotel, Le Club Bacan, viene de la mano de Martín Suaya, reconocido propietario de bares en la ciudad. El bar promete ser un punto de encuentro vibrante con los mejores DJs de Buenos Aires y una extensa selección de 400 variedades de vino argentino.