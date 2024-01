Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Pablo Echenique son algunos de los que se han molestado porque BMW haya decidido dejar de trabajar con la actriz Itziar Ituño después de que ésta participara el pasado sábado en una manifestación celebrada en Bilbao en apoyo a los terroristas de ETA encarcelados. Así, buena parte de la extrema izquierda española vuelve a mostrar lo poco que le importan las víctimas del terrorismo y lo mucho que apuestan por la más cruenta y descarnada demagogia.

En concreto, ha sido el concesionario BMW Lurauto el que ha anunciado que cesa la colaboración con la actriz. "En BMW Lurauto no nos vinculamos con ninguna ideología política, por lo que lamentados que se haya vinculado la imagen de Lurauto con cualquier tipo de acto de contenido ideológico", explicó la firma en un comunicado a través de redes sociales.

Iglesias, Echenique, Errejón

Ante esto, la extrema izquierda no ha podido sino mostrarse tal y como es. En concreto, Iglesias ha señalado a la familia Quandt, propietaria de BMW, cuya riqueza, dice, "proviene de sus vínculos con los nazis". De este modo, el exdirigente de Podemos concluye su mensaje con un "Toda mi solidaridad con Itziar Ituño".

Los Quandt, dueños de BMW, son una de las familias más ricas de Alemania. Como demostró el investigador Joachim Scholtyseck, el origen de su riqueza proviene de sus vínculos con los nazis. Toda mi solidaridad con Itziar Ituñohttps://t.co/rauoFOpNtB https://t.co/niaBYOgzMT — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) January 15, 2024

Del mismo modo, Pablo Echenique ha publicado un mensaje en redes sociales en el que defiende que "si vas a rescindir el contrato con una actriz como Itziar Ituño apelando a una banda terrorista que ya no existe, lo mínimo es que te recuerden que BMW hizo su fortuna colaborando con Adolf Hitler, que tampoco existe ya".

Si vas a rescindir el contrato con una actriz como Itziar Ituño apelando a una banda terrorista que ya no existe, lo mínimo es que te recuerden que BMW hizo su fortuna colaborando con Adolf Hitler, que tampoco existe ya. Lean a @carmelanegrete ⬇️ https://t.co/tfmL1rSiRW — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 16, 2024

Ante todo, es dudosa la afirmación de que ETA haya dejado de existir (pues sus herederos tienen escaños en el Congreso y sigue habiendo manifestaciones de apoyo, como la del pasado sábado, de la que formó parte la actriz), pero es que además no tiene sentido alguno basar la moralidad de un homenaje a un grupo terrorista en si éste ha dejado de existir o no. Por ello mismo, a la vista de este tuit, podemos suponer que para Echenique, por tanto, no hay problema alguno en que los desnortados nostálgicos del III Reich que aún quedan y los radicales de extrema derecha que tanto le suelen preocupar manifiesten en favor del dictador y genocida alemán, porque, sencillamente, "tampoco existe ya".

Uno de los primeros en posicionarse del lado de la actriz simpatizante de la banda terrorista ETA fue Íñigo Errejón. "Con Itziar Ituño, con el derecho a la libre expresión y por avanzar en resolver las consecuencias del conflicto", publicó el integrante de Más País queriendo mostrar su rechazo a lo que considera una censura.

Con Itziar Ituño, con el derecho a la libre expresión y por avanzar en resolver las consecuencias del conflicto. — Íñigo Errejón (@ierrejon) January 15, 2024

No obstante, lo que no debe haber entendido Errejón es que una cosa muy distinta es defender la libertad de expresión y otra es que todo uso de esa libertad sea correcto. Del mismo modo, la misma libertad tienen la actriz para expresar sus posturas, por muy reprochables que puedan ser, que la empresa para decidir dejar de relacionarse con quien expresa públicamente su apoyo a criminales, terroristas y asesinos.

Una empresa de éxito

En todo caso, BMW es un ejemplo de empresa de éxito. Con una plantilla de aproximadamente 125.000 empleados en todo el mundo, la firma alemana cerró el año 2023 con una cifra récord de 2,55 millones de vehículos vendidos, un 6,5% más de vehículos vendidos de BMW, Mini y Rolls-Royce. De este modo, sólo en el último trimestre del año, las ventas del Grupo BMW aumentaron un 10,3% respecto a las registradas en el mismo periodo de 2022.

Por mercados, Asia se mantuvo como el principal mercado para BMW, con un 1,07 millones de vehículos vendidos, un 4,1% más; mientras que en Europa las ventas crecieron un 7,5%, hasta 942.805 vehículos; y en América el incremento fue del 9,3%, hasta 480.380 unidades.

En este sentido, Jochen Goller, miembro del consejo de administración de BMW AG y responsable de Clientes, Marcas y Ventas, aseguró que estos resultados históricos se debieron a la cooperación con los socios minoristas y al impulso del sólido desempeño de sus asociados. "Los clientes de todo el mundo valoran nuestras sólidas marcas BMW, MINI, Motorrad y Rolls-Royce y, en particular, la elección de diferentes tecnologías de propulsión en toda la gama de productos del Grupo BMW", señaló.