La crisis en el mar Rojo amenaza con disparar de nuevo la inflación

La gran operación militar de Israel para tratar de aplastar a los terroristas de Hamás que mantienen secuestrados a más de un centenar de hombres, mujeres, niños y ancianos desde el brutal ataque terrorista del pasado 7 de octubre, tiene ya consecuencias económicas que afectan a medio mundo.

Los rebeldes hutíes de Yemen, financiados por Irán, atacan desde hace semanas sistemáticamente a los barcos que cruzan el estrecho para seguir la ruta del mar Rojo hasta el canal de Suez. Un estrecho por el que tradicionalmente ha transitado aproximadamente el 12% del tráfico marítimo comercial mundial.

Estos ataques han obligado a distintas flotas comerciales a desviar sus barcos y son ya 12 las que han dejado de pasar por el mar Rojo, entre ellas, algunas de las más importantes del mundo, como Maersk, Shell, BP, Qatar Energy, Mitsui OSK Lines, Kawasaki Kisen Kaisha, CH Roninson, CMA MCG, Evergreen, Euronav, Frontline y Gram Car Carriers. Este miércoles ha sido la naviera japonesa Nippon Yusen, la que ha anunciado que suspende sus rutas por el mar Rojo.

Según las estimaciones que ha efectuado el Club de Exportadores, la crisis que afecta a esta famosa ruta comercial, afecta, en el caso de España a 135.000 millones de euros en intercambios comerciales de España. De hecho, muchas compañías en nuestro país han comenzado a sufrir retraso en las entregas de materiales.

Estos desvíos se traducen directamente en incremento de coste de los fletes, lo que termina convirtiéndose en tensiones alcistas en los precios de los bienes que transportan. Este escenario está provocando que el precio de los contenedores para esta ruta se puedan triplicar, pasando de 1.000 euros por contenedor a los 3.000 euros. Tanto es así que este martes en España, los presidentes de CEOE y ATA, Antonio Garamendi y Lorenzo Amor, han expresado su temor a que el conflicto en el mar Rojo termine suponiendo una nueva espiral inflacionista que ya está afectando a bienes de primera necesidad como el arroz.

El mismo Amor recordaba que la espiral inflacionista que sufrimos no arrancó con la guerra en Ucrania, sino cuando el tráfico marítimo de combustibles cambió las rutas y comenzó a encarecer el funcionamiento de la industria, el transporte y la energía.

Tal y como contaba la semana pasada Libertad Digital las rutas comerciales han desviado su trayecto a través del cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), lo que supone una demora media de doce días en llegar desde los puertos asiáticos a los europeos y norteamericanos.

En clave internacional, Estados Unidos ya anunció a mediados de diciembre su intención de poner en marcha una misión militar internacional para controlar la zona a mediados de diciembre, pero anunció los países que la compondrían antes incluso de hacer la invitación formal, lo que ha provocado que varios se negasen y la misión haya nacido con una importante brecha y sin los medios necesarios. España, Francia o Italia (estos dos países han terminado mandando medios militares) han dado la espalda a Estados Unidos.

Ya en 2021, el tráfico en el canal de Suez se vio resentido al encallar el buque panameño Ever Given, operado por una compañía tailandesa. Una tormenta de arena malogró al Ever Given a mitad de camino y cruzó el buque bloqueando el canal. Entonces, las autoridades trataron de buscar soluciones, pero la crisis en la infraestructura de transportes provocó importantes retrasos para el comercio de toda Europa.

En clave de mercados, los analistas de todo el mundo comienzan a observar con preocupación la crisis en el mar Rrojo, ya que la situación inflacionaria en todo el mundo es delicada, y aunque los precios han reducido su ritmo de crecimiento al entorno del 3%, son muchos los players del mercado que comienzan a descontar nuevas subidas, lo que alejarían las previsiones de rebajas de tipos por parte de los bancos centrales.

Hoy todo el mundo mira al conflicto de Oriente Próximo, pero también a sus consecuencias en el mar Rojo. Este mismo martes, los expertos de JP Morgan, en un desayuno informativo, reconocían que si eventos como el del mar Rojo "escalan", obligará a replantearse todas las previsiones que tienen elaboradas en cuanto a tipos e inflación para 2024.