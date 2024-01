Turner y el socio de empresa conjunta Promethean Builders culminan la reurbanización de One Times Square

Turner Construction Company y Promethean Builders, socio de la empresa conjunta, marcaron el punto culminante de la transformación de One Times Square en la ciudad de Nueva York. Funcionarios y equipos locales asistieron a la celebración, junto con el propietario del edificio, Jamestown, para conmemorar la ocasión.

One Times Square es una torre histórica de 26 pisos en el corazón de Times Square, conocida como el lugar donde se celebra la caída del baile de Nochevieja. El trabajo abarcará nueva infraestructura del edificio, la adición de dos ascensores exteriores de vidrio, nueva señalización y una plataforma de observación exterior que brindará una mirada más cercana al baile de Nochevieja y una vista elevada de Times Square. Se agregará un elemento de luz de cinta para anclar visualmente la plataforma de observación al nivel del suelo.

El proyecto busca la certificación LEED Gold del US Green Building Council y es un proyecto emblemático de Empleo No Tradicional para Mujeres (NUEVO). NEW prepara, capacita y coloca a las mujeres en carreras en los oficios calificados de construcción, servicios públicos y mantenimiento, ayudándolas a lograr la independencia económica y un futuro seguro para ellas y sus familias. El proyecto está dirigido por una ejecutiva de Jamestown, propietaria, promotora, administradora y operadora del edificio.

"Estamos encantados de alcanzar este hito", afirmó Bert Rahm , vicepresidente y director general de Turner Construction Company. "Esta revitalización creará un nuevo destino en el corazón de Times Square que incluye un museo dedicado a contar la historia del edificio y de la víspera de Año Nuevo en el contexto de Times Square, experiencias de marca inmersivas y otras experiencias centradas en los visitantes. Queremos agradecer a Jamestown, Promethean Builders, el equipo de diseño y los trabajadores comerciales que trabajaron tan duro para hacer esto posible".

La remodelación del edificio de 119 años de antigüedad y 395 pies de altura se completará en 2025.